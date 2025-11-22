English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Arecanut Price Today: ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನವೆಂಬರ್ 22ರ ದರಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Arecanut today price (22-11-2025): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ (ನವೆಂಬರ್  22) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 22, 2025, 11:41 AM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ
  • ಹೊನ್ನಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 59,079 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ
  • ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 58,399 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ

Arecanut Price Today: ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನವೆಂಬರ್ 22ರ ದರಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಶನಿವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 22) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 59,599ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (22-11-2025) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ 25% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ : ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸನಿಹದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ

 Market Market Date Variety Minimum Price Maximum Price Modal Price
Bantwala 21/11/2025 New Variety 28,000 37,000 29,000
Bantwala 21/11/2025 Old Variety 40,000 53,500 52,300
Belthangadi 21/11/2025 New Variety 28,000 40,000 31,000
Belthangadi 21/11/2025 Old Variety 50,900 54,000 53,000
Bhadravathi 21/11/2025 Other 27,800 27,800 27,800
C.R.Nagar 21/11/2025 Other 13,000 13,000 13,000
Chitradurga 21/11/2025 Api 40,600 41,000 40,800
Chitradurga 21/11/2025 Kempugotu 34,100 34,500 34,300
Gonikoppal 21/11/2025 ARECANUT-HUSK 4,000 4,400 4,200
Holalkere 21/11/2025 Other 27,106 27,514 27,268
Holalkere 21/11/2025 Rashi 57,512 58,999 58,904
Holenarasipur 21/11/2025 Sippegotu 8,000 8,000 8,000
Honnali 21/11/2025 EDI 26,800 27,200 27,100
Honnali 21/11/2025 Rashi 59,079 59,079 59,079
Honnali 21/11/2025 Sippegotu 10,000 10,000 10,000
Hosanagar 21/11/2025 Kempugotu 30,000 41,499 37,487
Hosanagar 21/11/2025 Rashi 40,999 62,600 57,900
K.R.Pet 21/11/2025 Sippegotu 11,200 11,200 11,200
Kumta 21/11/2025 Chali 44,019 48,599 46,899
Kumta 21/11/2025 Chippu 27,029 36,999 34,679
Kumta 21/11/2025 Coca 12,090 30,189 25,419
Kumta 21/11/2025 Factory 5,979 23,629 19,869
Kumta 21/11/2025 Hosa Chali 33,089 36,999 34,879
Kundapur 21/11/2025 Hale Chali 40,000 53,000 51,500
Kundapur 21/11/2025 Hosa Chali 30,000 39,000 36,000
Madikeri 21/11/2025 ARECANUT-HUSK 4,000 4,000 4,000
Puttur 21/11/2025 Coca 20,000 34,500 28,000
Puttur 21/11/2025 New Variety 26,000 40,000 30,500
Shivamogga 21/11/2025 Bette 53,399 70,619 58,569
Shivamogga 21/11/2025 Gorabalu 19,000 41,699 39,280
Shivamogga 21/11/2025 New Variety 50,009 59,289 58,596
Shivamogga 21/11/2025 Rashi 43,669 59,299 58,309
Shivamogga 21/11/2025 Saraku 58,469 94,630 62,910
Siddapura 21/11/2025 Bilegotu 26,109 36,589 34,709
Siddapura 21/11/2025 Chali 41,699 48,299 46,899
Siddapura 21/11/2025 Coca 21,899 32,899 28,899
Siddapura 21/11/2025 Kempugotu 24,219 31,399 31,399
Siddapura 21/11/2025 Rashi 45,699 58,399 57,699
Siddapura 21/11/2025 Tattibettee 33,099 56,699 35,399
Sirsi 21/11/2025 Bette 40,899 57,899 49,802
Sirsi 21/11/2025 Bilegotu 25,555 46,099 35,266
Sirsi 21/11/2025 Chali 44,608 49,650 47,770
Sirsi 21/11/2025 Kempugotu 23,300 36,123 30,937
Sirsi 21/11/2025 Rashi 54,759 60,599 57,610
Somwarpet 21/11/2025 Hannadike 3,500 3,500 3,500
Tirthahalli 21/11/2025 Sippegotu 14,000 14,000 14,000
Yellapura 21/11/2025 Api 72,421 78,999 78,999
Yellapura 21/11/2025 Bilegotu 16,891 37,899 33,986
Yellapura 21/11/2025 Chali 39,689 49,133 48,001
Yellapura 21/11/2025 Coca 12,610 31,201 25,899
Yellapura 21/11/2025 Kempugotu 16,899 36,099 33,315
Yellapura 21/11/2025 Rashi 50,469 66,009 59,799
Yellapura 21/11/2025 Tattibettee 36,619 50,269 43,669

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ದಿಢೀರ್‌ ಶಾಕ್‌..! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ, ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…

