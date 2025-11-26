English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಏರಿಕೆ, ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಏರಿಕೆ, ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Arecanut today price (26-11-2025): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ (ನವೆಂಬರ್  26) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 26, 2025, 04:05 PM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ
  • ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 62,499 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 56,029 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ

Trending Photos

ಬುಧ-ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ
camera icon5
Laxmi Narayan Yoga
ಬುಧ-ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ
ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ! ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಗೂ ಇದೇ ಮದ್ದು !
camera icon7
blood sugar
ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ! ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಗೂ ಇದೇ ಮದ್ದು !
ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ : ರಾಕೆಟ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್
camera icon5
Gold price
ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ : ರಾಕೆಟ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್
ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತವೆ ಹಳೆಯ 5 ರೂ. ನೋಟು! ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವೇ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಗಳು..
camera icon8
5 Rs Note Value
ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತವೆ ಹಳೆಯ 5 ರೂ. ನೋಟು! ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವೇ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಗಳು..
Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಏರಿಕೆ, ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಬುಧವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 26) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

Add Zee News as a Preferred Source

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 60,089ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (26-11-2025) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖಾಸಗಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಪಿಂಚಣಿಯೆಷ್ಟು? ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಸೇರುವ ಹಣವನ್ನು ಈಗಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ

 Market Market Date Variety Minimum Price Maximum Price Modal Price
Bantwala 25/11/2025 New Variety 28,000 40,000 30,300
Belthangadi 25/11/2025 Coca 16,000 27,000 21,000
Belthangadi 25/11/2025 New Variety 27,000 41,000 31,000
Belthangadi 25/11/2025 Old Variety 48,200 54,000 53,000
Bhadravathi 25/11/2025 Other 21,580 25,917 23,424
Bhadravathi 25/11/2025 Rashi 42,199 59,199 57,771
Bhadravathi 25/11/2025 Sippegotu 10,000 11,000 10,910
C.R.Nagar 25/11/2025 Other 57,302 57,302 57,302
Channagiri 25/11/2025 Rashi 54,199 59,299 58,683
Chitradurga 25/11/2025 Api 57,739 58,169 57,999
Chitradurga 25/11/2025 Bette 39,819 40,259 40,049
Chitradurga 25/11/2025 Kempugotu 33,800 34,200 34,000
Chitradurga 25/11/2025 Rashi 57,229 57,689 57,479
Davanagere 25/11/2025 Rashi 58,652 58,652 58,652
Honnali 25/11/2025 EDI 11,000 11,000 11,000
K.R.Nagar 25/11/2025 Red 26,000 26,000 26,000
Karkala 25/11/2025 New Variety 26,000 41,000 30,500
Karkala 25/11/2025 Old Variety 32,500 53,000 40,000
Koppa 25/11/2025 Gorabalu 25,000 29,000 27,000
Koppa 25/11/2025 Rashi 58,005 58,005 58,005
Kumta 25/11/2025 Chali 45,108 47,000 45,788
Kundapur 25/11/2025 Hale Chali 40,000 53,000 51,000
Kundapur 25/11/2025 Hosa Chali 30,000 39,000 37,000
Puttur 25/11/2025 Coca 20,000 34,500 29,000
Puttur 25/11/2025 New Variety 26,000 41,000 30,000
Sagar 25/11/2025 Bilegotu 24,569 35,666 32,599
Sagar 25/11/2025 Chali 40,269 42,109 41,699
Sagar 25/11/2025 Coca 33,989 33,989 33,989
Sagar 25/11/2025 Kempugotu 34,499 34,499 34,499
Sagar 25/11/2025 Rashi 56,029 56,029 56,029
Shivamogga 25/11/2025 Bette 54,100 70,519 69,299
Shivamogga 25/11/2025 Gorabalu 19,010 42,899 39,489
Shivamogga 25/11/2025 New Variety 41,999 59,119 58,789
Shivamogga 25/11/2025 Rashi 45,360 60,089 58,789
Shivamogga 25/11/2025 Saraku 67,100 93,896 82,130
Siddapura 25/11/2025 Bilegotu 26,619 36,399 34,689
Siddapura 25/11/2025 Chali 41,899 48,299 47,699
Siddapura 25/11/2025 Coca 21,399 32,289 28,319
Siddapura 25/11/2025 Kempugotu 30,699 34,400 32,099
Siddapura 25/11/2025 Rashi 47,099 59,099 57,699
Siddapura 25/11/2025 Tattibettee 37,000 48,899 41,689
Sirsi 25/11/2025 Bette 48,599 57,099 54,185
Sirsi 25/11/2025 Bilegotu 24,890 39,599 35,456
Sirsi 25/11/2025 Chali 43,029 49,471 47,748
Sirsi 25/11/2025 Kempugotu 28,000 37,099 32,399
Sirsi 25/11/2025 Rashi 57,299 61,099 59,361
Yellapura 25/11/2025 Api 66,009 75,019 73,009
Yellapura 25/11/2025 Bilegotu 13,699 36,599 33,410
Yellapura 25/11/2025 Chali 36,799 49,001 48,099
Yellapura 25/11/2025 Coca 12,899 32,799 25,899
Yellapura 25/11/2025 Hosa Chali 36,619 36,619 36,619
Yellapura 25/11/2025 Kempugotu 18,699 34,099 29,009
Yellapura 25/11/2025 Rashi 52,009 62,499 58,499
Yellapura 25/11/2025 Tattibettee 37,989 49,489 47,009

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ವೇತನ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳ: ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ

ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

ArecanutToday Adike RateMarketsBUSINESSfarmers

Trending News