  • Arecanut Price November 29th: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ..?

Arecanut Price November 29th: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ..?

Arecanut today price (29-11-2025): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ (ನವೆಂಬರ್  29) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 29, 2025, 05:13 PM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ
  • ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 66,909 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಹೊಸನಗರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 62,210 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ

Arecanut Price November 29th: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ..?

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಶನಿವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 29) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 60 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 59,100ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (29-11-2025) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌: ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 18 ಸಾವಿರದಿಂದ 44 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ?

 Market Market Date Variety Minimum Price Maximum Price Modal Price
Bantwala 28/11/2025 Coca 18,000 27,000 25,900
Bantwala 28/11/2025 New Variety 27,000 41,000 29,300
Bhadravathi 28/11/2025 Rashi 47,199 59,100 56,588
C.R.Nagar 28/11/2025 Other 13,000 13,000 13,000
Gonikoppal 28/11/2025 ARECANUT-HUSK 4,000 4,400 4,200
Holalkere 28/11/2025 Other 21,000 26,700 24,709
Holalkere 28/11/2025 Rashi 57,212 60,109 59,261
Honnali 28/11/2025 EDI 28,000 29,000 28,860
Honnali 28/11/2025 Rashi 58,409 58,609 58,508
Honnali 28/11/2025 Sippegotu 10,000 10,000 10,000
Hosanagar 28/11/2025 Kempugotu 28,999 41,409 38,410
Hosanagar 28/11/2025 Rashi 46,170 62,210 59,235
Hunsur 28/11/2025 Other 5,000 5,000 5,000
Kumta 28/11/2025 Chali 42,279 48,369 46,879
Kumta 28/11/2025 Chippu 23,669 39,279 36,749
Kumta 28/11/2025 Coca 13,299 35,001 32,619
Kumta 28/11/2025 Hale Chali 45,942 47,500 47,153
Kumta 28/11/2025 Hosa Chali 34,010 36,689 35,769
Puttur 28/11/2025 Coca 20,000 35,000 29,000
Puttur 28/11/2025 New Variety 26,000 41,000 30,000
Shivamogga 28/11/2025 Bette 57,099 68,416 68,415
Shivamogga 28/11/2025 Gorabalu 19,000 42,730 40,730
Shivamogga 28/11/2025 New Variety 45,089 58,701 57,589
Shivamogga 28/11/2025 Rashi 42,869 59,100 57,809
Shivamogga 28/11/2025 Saraku 60,009 92,040 91,410
Siddapura 28/11/2025 Bilegotu 27,019 36,809 34,619
Siddapura 28/11/2025 Chali 41,509 48,399 47,599
Siddapura 28/11/2025 Coca 20,669 33,699 28,219
Siddapura 28/11/2025 Kempugotu 26,000 33,600 32,000
Siddapura 28/11/2025 Rashi 53,409 58,899 57,599
Siddapura 28/11/2025 Tattibettee 33,000 48,699 37,000
Sirsi 28/11/2025 Bette 42,723 50,599 45,684
Sirsi 28/11/2025 Bilegotu 31,560 40,313 37,232
Sirsi 28/11/2025 Chali 44,509 49,399 47,362
Sirsi 28/11/2025 Kempugotu 28,912 34,189 31,551
Sirsi 28/11/2025 Rashi 56,191 59,999 57,795
Tirthahalli 28/11/2025 Sippegotu 14,000 14,000 14,000
Yellapura 28/11/2025 Api 65,000 74,009 71,809
Yellapura 28/11/2025 Bilegotu 13,900 36,496 32,899
Yellapura 28/11/2025 Chali 39,109 49,261 48,499
Yellapura 28/11/2025 Coca 13,009 33,399 26,899
Yellapura 28/11/2025 Hosa Chali 34,099 35,219 34,599
Yellapura 28/11/2025 Kempugotu 16,899 37,969 33,969
Yellapura 28/11/2025 Rashi 51,819 66,909 60,899
Yellapura 28/11/2025 Tattibettee 38,510 50,875 46,000

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೇ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದಾದ ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿ ಇದು! ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ವ್ಯವಸಾಯದಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 80,000 ಖಚಿತ ಆದಾಯ

ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

