  • Kannada News
  • Business
  • Arecanut price: ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ದಾಖಲೆಯ ಏರಿಕೆ: 70 ಸಾವಿರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಡಿಕೆ ದರ

Arecanut price: ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ದಾಖಲೆಯ ಏರಿಕೆ: 70 ಸಾವಿರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಡಿಕೆ ದರ

Arecanut today price (14-10-2025): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 55 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್  14) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 14, 2025, 09:20 PM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ
  • 70 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
  • ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್‌ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ

Arecanut price: ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ದಾಖಲೆಯ ಏರಿಕೆ: 70 ಸಾವಿರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಅಡಿಕೆ ದರ

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮಂಗಳವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 14) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 66,199 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (14-10-2025) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

Market  Date Variety Minimum Price Maximum Price Modal Price
Chikkamagalore 14/10/2025 Other ₹40,000 ₹40,000 ₹40,000
Siddapur 14/10/2025 Tattibettee ₹38,099 ₹54,599 ₹44,000
Puttur 14/10/2025 New Variety ₹26,000 ₹35,000 ₹30,000
Shimoga 14/10/2025 Gorabalu ₹19,200 ₹44,444 ₹41,599
Shimoga 14/10/2025 Saraku ₹60,005 ₹99,596 ₹81,910
Chamaraj Nagar 14/10/2025 Other ₹61,895 ₹61,895 ₹61,895
Bhadravathi 14/10/2025 Other ₹27,700 ₹27,700 ₹27,700
Bhadravathi 14/10/2025 Sippegotu ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000
Sagar 14/10/2025 Sippegotu ₹22,530 ₹23,200 ₹22,530
Siddapur 14/10/2025 Chali ₹36,999 ₹45,299 ₹43,899
Siddapur 14/10/2025 Rashi ₹45,099 ₹61,899 ₹59,399
Puttur 14/10/2025 Cqca ₹15,000 ₹28,500 ₹26,500
Bhadravathi 14/10/2025 Rashi ₹57,199 ₹66,000 ₹63,351
Sagar 14/10/2025 Chali ₹37,209 ₹42,899 ₹41,809
Shimoga 14/10/2025 New Variety ₹60,529 ₹66,509 ₹65,536
Siddapur 14/10/2025 Kempugotu ₹26,319 ₹36,600 ₹35,300
Madikeri 14/10/2025 Pylone ₹3,500 ₹3,500 ₹3,500
Sagar 14/10/2025 Kempugotu ₹37,399 ₹40,899 ₹38,399
Sagar 14/10/2025 Rashi ₹50,899 ₹65,939 ₹63,599
Shimoga 14/10/2025 Rashi ₹50,009 ₹66,199 ₹65,669
Siddapur 14/10/2025 Bilegotu ₹25,949 ₹34,699 ₹32,299
Siddapur 14/10/2025 Cqca ₹20,319 ₹31,819 ₹28,899
Sagar 14/10/2025 Bilegotu ₹16,410 ₹33,800 ₹31,599
Sagar 14/10/2025 Cqca ₹15,850 ₹36,619 ₹35,099
Shimoga 14/10/2025 Bette ₹57,209 ₹72,352 ₹71,399
Shimoga(Theertahalli) 14/10/2025 Sippegotu ₹12,000 ₹12,000 ₹12,000

