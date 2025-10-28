English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Arecanut Price Today: ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ, ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ

Arecanut today price (28-10-2025): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್  28) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 28, 2025, 06:28 PM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ
  • ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ರೇಟ್‌ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ
  • ಅಡಿಕೆಯ ಬಂಪರ್‌ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಅನ್ನದಾತರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ

Arecanut Price Today: ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ, ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮಂಗಳವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 28) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 66,009 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (28-10-2025) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

Market  Date Variety Minimum Price Maximum Price Modal Price
Chamaraj Nagar 28/10/2025 Other ₹61,046 ₹61,046 ₹61,046
Holalkere 28/10/2025 Other ₹20,100 ₹25,000 ₹21,842
Holalkere 28/10/2025 Rashi ₹64,199 ₹66,715 ₹65,539
Market  Date Variety Minimum Price Maximum Price Modal Price
Chamaraj Nagar 23/10/2025 Other ₹13,000 ₹61,661 ₹30,000
Yellapur 23/10/2025 Cqca ₹13,200 ₹30,899 ₹26,799
Yellapur 23/10/2025 Tattibettee ₹36,619 ₹50,609 ₹46,800
Kumta 23/10/2025 Chippu ₹21,899 ₹34,669 ₹30,659
Yellapur 23/10/2025 Chali ₹37,809 ₹48,222 ₹47,099
Shimoga 23/10/2025 Saraku ₹60,599 ₹74,500 ₹70,199
Shimoga(Theertahalli) 23/10/2025 Sippegotu ₹14,000 ₹14,000 ₹14,000
Yellapur 23/10/2025 api ₹76,899 ₹90,689 ₹76,900
Shimoga 23/10/2025 Gorabalu ₹19,050 ₹43,899 ₹39,212
Shimoga 23/10/2025 Rashi ₹41,855 ₹66,009 ₹66,000
Yellapur 23/10/2025 Bilegotu ₹20,109 ₹37,069 ₹33,001
Yellapur 23/10/2025 Rashi ₹51,319 ₹63,688 ₹59,219
Sulya 23/10/2025 Cqca ₹20,000 ₹31,500 ₹27,500
Turvekere 23/10/2025 Chali ₹21,000 ₹25,000 ₹23,000
Kumta 23/10/2025 Chali ₹42,669 ₹45,499 ₹44,359
Kumta 23/10/2025 Cqca ₹12,011 ₹33,198 ₹30,489
Yellapur 23/10/2025 Kempugotu ₹33,115 ₹34,399 ₹34,000
Puttur 23/10/2025 Cqca ₹20,000 ₹31,500 ₹29,000
Shimoga 23/10/2025 New Variety ₹59,036 ₹66,099 ₹65,509

