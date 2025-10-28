Arecanut Price Today: ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ, ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮಂಗಳವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 66,009 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (28-10-2025) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ, ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ?
|Market
|Date
|Variety
|Minimum Price
|Maximum Price
|Modal Price
|Chamaraj Nagar
|28/10/2025
|Other
|₹61,046
|₹61,046
|₹61,046
|Holalkere
|28/10/2025
|Other
|₹20,100
|₹25,000
|₹21,842
|Holalkere
|28/10/2025
|Rashi
|₹64,199
|₹66,715
|₹65,539
|Market
|Date
|Variety
|Minimum Price
|Maximum Price
|Modal Price
|Chamaraj Nagar
|23/10/2025
|Other
|₹13,000
|₹61,661
|₹30,000
|Yellapur
|23/10/2025
|Cqca
|₹13,200
|₹30,899
|₹26,799
|Yellapur
|23/10/2025
|Tattibettee
|₹36,619
|₹50,609
|₹46,800
|Kumta
|23/10/2025
|Chippu
|₹21,899
|₹34,669
|₹30,659
|Yellapur
|23/10/2025
|Chali
|₹37,809
|₹48,222
|₹47,099
|Shimoga
|23/10/2025
|Saraku
|₹60,599
|₹74,500
|₹70,199
|Shimoga(Theertahalli)
|23/10/2025
|Sippegotu
|₹14,000
|₹14,000
|₹14,000
|Yellapur
|23/10/2025
|api
|₹76,899
|₹90,689
|₹76,900
|Shimoga
|23/10/2025
|Gorabalu
|₹19,050
|₹43,899
|₹39,212
|Shimoga
|23/10/2025
|Rashi
|₹41,855
|₹66,009
|₹66,000
|Yellapur
|23/10/2025
|Bilegotu
|₹20,109
|₹37,069
|₹33,001
|Yellapur
|23/10/2025
|Rashi
|₹51,319
|₹63,688
|₹59,219
|Sulya
|23/10/2025
|Cqca
|₹20,000
|₹31,500
|₹27,500
|Turvekere
|23/10/2025
|Chali
|₹21,000
|₹25,000
|₹23,000
|Kumta
|23/10/2025
|Chali
|₹42,669
|₹45,499
|₹44,359
|Kumta
|23/10/2025
|Cqca
|₹12,011
|₹33,198
|₹30,489
|Yellapur
|23/10/2025
|Kempugotu
|₹33,115
|₹34,399
|₹34,000
|Puttur
|23/10/2025
|Cqca
|₹20,000
|₹31,500
|₹29,000
|Shimoga
|23/10/2025
|New Variety
|₹59,036
|₹66,099
|₹65,509
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸತತ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ 10,000 ರೂ. ಇಳಿಕೆ... ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1,325 ರೂ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ! ಮತ್ತೆ 60,000 ರೂ.ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಶುದ್ಧ ಬಂಗಾರ
ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…