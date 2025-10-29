English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹70 ಸಾವಿರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

Arecanut today price (29-10-2025): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್  29) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 29, 2025, 01:18 PM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 67,099 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ
  • ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 66,799 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ

Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ₹70 ಸಾವಿರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಬುಧವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 29) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 70 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 67,099 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (29-10-2025) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದರೆ ಗಂಡನ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣ ಯಾರ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ!

Market  Date Variety Minimum Price Maximum Price Modal Price
Sirsi 28/10/2025 Bilegotu ₹30,099 ₹40,099 ₹35,812
Yellapur 28/10/2025 Kempugotu ₹25,188 ₹37,969 ₹34,920
Shimoga 28/10/2025 Bette ₹54,619 ₹78,569 ₹73,019
Sirsi 28/10/2025 Chali ₹44,099 ₹50,099 ₹47,400
Yellapur 28/10/2025 Bilegotu ₹21,600 ₹38,800 ₹34,109
Bhadravathi 28/10/2025 Rashi ₹52,199 ₹66,499 ₹60,818
Shimoga 28/10/2025 New Variety ₹57,129 ₹64,599 ₹64,099
Shimoga 28/10/2025 Rashi ₹52,366 ₹67,099 ₹64,099
Shimoga 28/10/2025 Saraku ₹59,000 ₹94,999 ₹84,400
Holalkere 28/10/2025 Rashi ₹64,199 ₹66,715 ₹65,539
Sirsi 28/10/2025 Bette ₹40,018 ₹52,989 ₹44,967
Yellapur 28/10/2025 Rashi ₹52,500 ₹66,799 ₹59,939
Yellapur 28/10/2025 Tattibettee ₹39,155 ₹51,421 ₹46,821
Shimoga(Theertahalli) 28/10/2025 Sippegotu ₹13,000 ₹14,000 ₹13,000
Yellapur 28/10/2025 Chali ₹39,059 ₹50,011 ₹48,899
Puttur 28/10/2025 New Variety ₹26,000 ₹36,000 ₹30,000
Sagar 28/10/2025 Bilegotu ₹28,290 ₹33,399 ₹33,099
Sagar 28/10/2025 Rashi ₹60,029 ₹60,029 ₹60,029
Sagar 28/10/2025 Sippegotu ₹17,099 ₹23,919 ₹17,099
Shimoga 28/10/2025 Gorabalu ₹19,589 ₹46,009 ₹41,869
Chamaraj Nagar 28/10/2025 Other ₹61,046 ₹61,046 ₹61,046
Holalkere 28/10/2025 Other ₹20,100 ₹25,000 ₹21,842
Sirsi 28/10/2025 Kempugotu ₹22,009 ₹38,099 ₹34,619
Sirsi 28/10/2025 Rashi ₹53,199 ₹59,259 ₹57,204
Yellapur 28/10/2025 Cqca ₹12,099 ₹28,812 ₹22,600
Puttur 28/10/2025 Cqca ₹20,000 ₹31,500 ₹28,800
Bhadravathi 28/10/2025 Other ₹28,000 ₹28,000 ₹28,000
Bhadravathi 28/10/2025 Sippegotu ₹10,000 ₹11,800 ₹10,700
Sagar 28/10/2025 Chali ₹43,309 ₹43,309 ₹43,309
Sagar 28/10/2025 Cqca ₹32,989 ₹33,399 ₹32,989

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆ RBI ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ! ಆಪರೇಷನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 64 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ದರ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ದಿಢೀರ್‌ ಶಾಕ್‌

ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…

