ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ 64 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ; ಇಂದಿನ ರೇಟ್‌ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ

Arecanut today price (02-10-2025): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 55 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್  02) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 2, 2025, 11:51 AM IST
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 58,069 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 58,390 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ
  • ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 54,899 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ 64 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ; ಇಂದಿನ ರೇಟ್‌ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಗುರುವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 02) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 64 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 64,699 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (02-10-2025) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಶಟ್ ಡೌನ್ : ದಿಢೀರನೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಾಯಿತು ಮಹಾ ಬದಲಾವಣೆ

Market  Date Variety Minimum Price Maximum Price Modal Price
Sirsi 30/09/2025 Bette ₹36,699 ₹47,602 ₹40,494
Yellapur 30/09/2025 Bilegotu ₹31,289 ₹35,069 ₹33,009
Yellapur 30/09/2025 Cqca ₹15,409 ₹20,802 ₹16,809
Yellapur 30/09/2025 Kempugotu ₹34,415 ₹34,415 ₹34,415
Bantwala 30/09/2025 Cqca ₹0 ₹0 ₹21,800
Bhadravathi 30/09/2025 Churu ₹9,000 ₹10,000 ₹9,500
Chamaraj Nagar 30/09/2025 Other ₹48,954 ₹48,954 ₹48,954
Chitradurga 30/09/2025 api ₹58,119 ₹58,529 ₹58,359
Holalkere 30/09/2025 Rashi ₹27,200 ₹59,429 ₹27,802
Yellapur 30/09/2025 Chali ₹38,369 ₹45,300 ₹43,899
Belthangdi 30/09/2025 New Variety ₹27,000 ₹49,000 ₹30,000
Shimoga 30/09/2025 New Variety ₹60,669 ₹61,799 ₹61,099
Chitradurga 30/09/2025 Rashi ₹57,639 ₹58,069 ₹57,889
Sirsi 30/09/2025 Chali ₹41,699 ₹45,500 ₹43,689
Yellapur 30/09/2025 Rashi ₹51,469 ₹58,390 ₹54,269
Yellapur 30/09/2025 Tattibettee ₹36,610 ₹40,000 ₹40,000
Puttur 30/09/2025 New Variety ₹26,000 ₹49,000 ₹30,000
Shimoga 30/09/2025 Saraku ₹59,100 ₹89,896 ₹78,677
Shimoga(Theertahalli) 30/09/2025 Sippegotu ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000
Chitradurga 30/09/2025 Bette ₹37,649 ₹38,099 ₹37,879
Chitradurga 30/09/2025 Kempugotu ₹33,600 ₹34,000 ₹33,800
Sirsi 30/09/2025 Bilegotu ₹26,899 ₹37,899 ₹34,010
Sirsi 30/09/2025 Kempugotu ₹24,199 ₹33,099 ₹30,436
Sirsi 30/09/2025 Rashi ₹47,561 ₹54,899 ₹52,023
Puttur 30/09/2025 Cqca ₹20,000 ₹28,000 ₹26,000
Bhadravathi 30/09/2025 Sippegotu ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000
Shimoga 30/09/2025 Bette ₹56,732 ₹69,101 ₹65,184
Shimoga 30/09/2025 Gorabalu ₹20,009 ₹42,191 ₹38,699
Shimoga 30/09/2025 Rashi ₹46,869 ₹64,699 ₹63,599
Tumkur 30/09/2025 Rashi ₹55,000 ₹58,200 ₹56,200

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಘೋಷಣೆ : ಇಪಿಎಸ್ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ 2.5 ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ

ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc.

ArecanutToday Adike RateMarketsBUSINESSfarmers

