Arecanut today price (24-09-2025): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 55 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 24, 2025, 11:42 AM IST
  • ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 60,719 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 52,100 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ
  • ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 55,789 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ

Arecanut Price Today: ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ 62 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿದ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಬುಧವಾರ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 62 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 62,229 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (24-09-2025) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: DA Hike: 58% ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಏರಿಕೆ! ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ

Market  Date Variety Minimum Price Maximum Price Modal Price
Chitradurga 23/09/2025 Bette ₹34,719 ₹35,179 ₹34,949
Sagar 23/09/2025 Kempugotu ₹32,199 ₹36,981 ₹32,199
Sagar 23/09/2025 Rashi ₹52,991 ₹60,719 ₹59,699
Shimoga 23/09/2025 Bette ₹54,040 ₹66,219 ₹66,099
Chitradurga 23/09/2025 api ₹55,839 ₹56,269 ₹56,099
Yellapur 23/09/2025 Kempugotu ₹24,109 ₹29,716 ₹28,399
Shimoga 23/09/2025 Gorabalu ₹19,000 ₹38,869 ₹36,399
Chitradurga 23/09/2025 Kempugotu ₹24,700 ₹25,100 ₹24,900
Davangere 23/09/2025 Rashi ₹24,000 ₹24,000 ₹24,000
Sirsi 23/09/2025 Kempugotu ₹27,118 ₹33,299 ₹31,042
Yellapur 23/09/2025 Bilegotu ₹24,710 ₹35,173 ₹33,099
Yellapur 23/09/2025 Chali ₹36,299 ₹44,399 ₹43,699
Sagar 23/09/2025 Chali ₹38,399 ₹40,699 ₹39,699
Sagar 23/09/2025 Cqca ₹26,989 ₹26,989 ₹26,989
Chamaraj Nagar 23/09/2025 Other ₹49,228 ₹49,228 ₹49,228
Sirsi 23/09/2025 Chali ₹37,099 ₹44,699 ₹42,278
Sirsi 23/09/2025 Rashi ₹38,509 ₹52,100 ₹48,534
Bantwala 23/09/2025 Cqca ₹0 ₹0 ₹21,500
Belthangdi 23/09/2025 New Variety ₹28,000 ₹49,000 ₹29,500
Sagar 23/09/2025 Bilegotu ₹29,599 ₹31,000 ₹30,966
Sagar 23/09/2025 Sippegotu ₹20,099 ₹21,899 ₹20,999
Shimoga 23/09/2025 Saraku ₹54,159 ₹94,400 ₹71,410
Shimoga(Theertahalli) 23/09/2025 Sippegotu ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000
Chitradurga 23/09/2025 Rashi ₹55,329 ₹55,789 ₹55,559
Davangere 23/09/2025 Sippegotu ₹10,000 ₹10,500 ₹10,299
Sirsi 23/09/2025 Bette ₹34,199 ₹41,699 ₹38,158
Sirsi 23/09/2025 Bilegotu ₹20,919 ₹37,099 ₹32,993
Yellapur 23/09/2025 Cqca ₹10,786 ₹18,099 ₹14,909
Yellapur 23/09/2025 Rashi ₹41,139 ₹57,000 ₹50,439
Yellapur 23/09/2025 Tattibettee ₹30,118 ₹39,600 ₹34,720
Belthangdi 23/09/2025 Cqca ₹14,500 ₹27,500 ₹20,000
Shimoga 23/09/2025 Rashi ₹48,009 ₹62,229 ₹60,899

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇದು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು : ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಯೋಜನ ! ದೀಪಾವಳಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ!

ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…

