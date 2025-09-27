English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Arecanut Price Today: ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಯಲ್ಲಾಪುರ & ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

Arecanut today price (27-09-2025): ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 55 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27) ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 27, 2025, 01:30 PM IST
  • ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿದೆ
  • ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 62,899 ರೂ.ನಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ
  • ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ 51,859 ರೂ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ

Arecanut Price Today: ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಯಲ್ಲಾಪುರ & ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

Arecanut today price: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಶನಿವಾರ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27) ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 62 ಸಾವಿರ ರೂ.ನ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ 62,899 ರೂ. ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಇತ್ತೀಚಿನ (27-09-2025) ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುವ ವರ್ಷದ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಮ.. ರೂಪಾಯಿಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Market  Date Variety Minimum Price Maximum Price Modal Price
Shimoga 25/09/2025 Gorabalu ₹19,009 ₹40,019 ₹37,469
Shimoga 25/09/2025 New Variety ₹54,319 ₹59,009 ₹55,251
Kundapura 25/09/2025 Ripe ₹40,000 ₹48,500 ₹44,000
Kumta 25/09/2025 Cqca ₹10,309 ₹33,100 ₹32,809
Yellapur 25/09/2025 Cqca ₹11,089 ₹20,900 ₹16,899
Yellapur 25/09/2025 Tattibettee ₹34,306 ₹40,899 ₹40,299
Sagar 25/09/2025 Bilegotu ₹13,666 ₹31,699 ₹30,699
Chamaraj Nagar 25/09/2025 Other ₹13,000 ₹13,000 ₹13,000
Kumta 25/09/2025 Chippu ₹20,600 ₹35,109 ₹32,629
Sirsi 25/09/2025 Chali ₹40,099 ₹44,620 ₹42,780
Sirsi 25/09/2025 Kempugotu ₹28,699 ₹31,299 ₹29,023
Sirsi 25/09/2025 Rashi ₹49,061 ₹51,859 ₹50,607
Yellapur 25/09/2025 api ₹59,911 ₹61,309 ₹61,309
Sirsi 25/09/2025 Bilegotu ₹25,700 ₹36,299 ₹33,203
Yellapur 25/09/2025 Chali ₹37,369 ₹44,465 ₹42,669
Yellapur 25/09/2025 Kempugotu ₹28,806 ₹30,809 ₹29,609
Bantwala 25/09/2025 Cqca ₹0 ₹0 ₹21,500
Sagar 25/09/2025 Kempugotu ₹28,699 ₹37,499 ₹36,399
Sagar 25/09/2025 Rashi ₹46,119 ₹62,589 ₹61,829
Sagar 25/09/2025 Sippegotu ₹10,899 ₹22,599 ₹21,399
Shimoga 25/09/2025 Bette ₹50,009 ₹66,719 ₹64,899
Shimoga 25/09/2025 Saraku ₹56,659 ₹85,540 ₹68,510
Shimoga(Theertahalli) 25/09/2025 Sippegotu ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000
Kumta 25/09/2025 Chali ₹37,269 ₹44,519 ₹42,899
Sirsi 25/09/2025 Bette ₹34,709 ₹45,399 ₹41,279
Yellapur 25/09/2025 Bilegotu ₹26,899 ₹34,799 ₹33,000
Yellapur 25/09/2025 Rashi ₹46,299 ₹56,259 ₹51,419
Belthangdi 25/09/2025 New Variety ₹27,000 ₹49,000 ₹30,000
Sulya 25/09/2025 Cqca ₹20,000 ₹37,000 ₹33,000
Sagar 25/09/2025 Chali ₹32,599 ₹41,789 ₹40,506
Sagar 25/09/2025 Cqca ₹10,100 ₹28,499 ₹27,899
Shimoga 25/09/2025 Rashi ₹46,869 ₹62,899 ₹61,299

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ.! ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ...!

ನಿಮ್ಮ Zee Kannada News ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ Zee Kannada News App ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…

