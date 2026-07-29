Karnataka Arecanut Price: ರಾಜ್ಯದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದರಗಳು ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಸಾಗರ, ಶಿರಸಿ, ಕುಮಟಾ, ಸೊರಬ, ಭದ್ರಾವತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ (APMC) ಅಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟ, ತಳಿ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಖರೀದಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ದರ (ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್)
* ಶಿರಸಿ (ಚಾಲಿ): ₹43,149 ರಿಂದ ₹48,690
* ಕುಮಟಾ (ಹಳೆ ಚಾಲಿ): ₹44,989 ರಿಂದ ₹48,219
* ಸಾಗರ (ರಾಶಿ): ಗರಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ ₹53,299
* ಶಿಕಾರಿಪುರ: ₹46,278 ರಿಂದ ₹57,908
* ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ₹19,083 ರಿಂದ ₹44,457 (ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ)
* ಭದ್ರಾವತಿ: ₹32,329 ರಿಂದ ₹33,248
* ಬಂಟ್ವಾಳ (ಹೊಸ ತಳಿ): ₹27,000 ರಿಂದ ₹47,500
* ಸುಳ್ಯ: ₹20,000 ರಿಂದ ₹34,000
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಡಿಕೆ ದರ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ, ತೇವಾಂಶ, ತಳಿ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಚಾಲಿ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಅಡಿಕೆಗೆ ತುಸು ಕಡಿಮೆ ದರ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮನದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ ದರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಥಿರ ವಹಿವಾಟು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆ, ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ರೈತರು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದರೆ ಉತ್ತಮ ದರ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರು ರೈತರಿಗೆ ಅಡಿಕೆಯನ್ನ ಒಣಗಿಸುವುದು, ವಿಂಗಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಸರಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ.