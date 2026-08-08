/ಅಡಿಕೆ ದರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ: ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹55,739 ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ!

Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಂದು ನಡೆದ ವಹಿವಾಟಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹55,739 ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಹೋಸನಗರ, ಹೊನ್ನಾಳಿ, ಶಿರಸಿ, ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ದರ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಅಡಿಕೆಯ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ₹50 ಸಾವಿರದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಗೆ ₹55,739
ಯಲ್ಲಾಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹48,609 ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ₹55,739 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮಾದರಿ ದರ ₹53,899 ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಳಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹36,899ರಿಂದ ₹48,019ರವರೆಗೆ ದರ ಇದ್ದು, ಮಾದರಿ ದರ ₹47,089 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಟಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ ತಳಿಗೆ ₹38,706ರಿಂದ ₹45,900ರವರೆಗೆ, ಕೆಂಪುಗೋಟುಗೆ ₹23,699ರಿಂದ ₹34,799ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಿಳೆಗೋಟುಗೆ ₹21,012ರಿಂದ ₹33,969ರವರೆಗೆ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. Cqca ತಳಿಗೆ ₹14,900ರಿಂದ ₹31,899ರವರೆಗೆ ದರ ಇದ್ದು, ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ ₹27,899 ಆಗಿದೆ.
ಹೊಸನಗರದಲ್ಲೂ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ದರ
ಹೋಸನಗರ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹44,000 ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ₹54,399 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ ₹52,699 ಆಗಿದೆ. ಕೆಂಪುಗೋಟು ಅಡಿಕೆಗೆ ₹39,616ರಿಂದ ₹42,299ರವರೆಗೆ ದರ ಇದ್ದು, ಮಾದರಿ ದರ ₹40,686 ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹೊನ್ನಾಳಿಯಲ್ಲಿ ₹53,399 ಗರಿಷ್ಠ
ಹೊನ್ನಾಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹52,199ರಿಂದ ₹53,399ರವರೆಗೆ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ ₹53,199. EDI ತಳಿಗೆ ₹25,000 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹53,208 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ, ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ದರವೂ ₹53,208ರಷ್ಟೇ ಇದೆ.
ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹52,991
ಶಿರಸಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹49,049 ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ₹52,991 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮಾದರಿ ದರ ₹51,974. ಚಾಳಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹42,110ರಿಂದ ₹48,321ರವರೆಗೆ ದರ ಇದ್ದು, ಮಾದರಿ ₹45,901 ಆಗಿದೆ. ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳೆಗೋಟು ಅಡಿಕೆಗೆ ₹26,199ರಿಂದ ₹34,199ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪುಗೋಟುಗೆ ₹30,890ರಿಂದ ₹35,899ರವರೆಗೆ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸಿದ್ಧಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹52,399
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹47,869ರಿಂದ ₹52,399ರವರೆಗೆ ದರ ಇದ್ದು, ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ ₹51,699. ಚಾಳಿ ತಳಿಗೆ ₹37,299ರಿಂದ ₹46,899ರವರೆಗೆ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ ತಳಿಗೆ ₹41,609ರಿಂದ ₹48,689, ಕೆಂಪುಗೋಟುಗೆ ₹28,289ರಿಂದ ₹36,199 ಹಾಗೂ ಬಿಳೆಗೋಟುಗೆ ₹25,699ರಿಂದ ₹33,719ರವರೆಗೆ ದರ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತಳಿಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಕುಮಟಾ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಯ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹಳೆ ಚಾಳಿಗೆ ₹44,999ರಿಂದ ₹48,399ರವರೆಗೆ ದರ ಇದ್ದು, ಮಾದರಿ ₹46,389. ಹೊಸ ಚಾಳಿಗೆ ₹37,699ರಿಂದ ₹45,699ರವರೆಗೆ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಚಿಪ್ಪು ಅಡಿಕೆಗೆ ₹29,169ರಿಂದ ₹32,999ರವರೆಗೆ ದರ ಇದ್ದರೆ, Cqca ತಳಿಗೆ ₹17,569ರಿಂದ ₹31,999ರವರೆಗೆ ದರ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹9,079ರಿಂದ ₹21,000ರವರೆಗೆ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ ₹19,829.
ಇತರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿ
ಹೊಳಲ್ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹50,099ರಿಂದ ₹52,599ರವರೆಗೆ ದರ ಇದ್ದು, ಮಾದರಿ ₹51,651. ಇದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇತರೆ ತಳಿಗೆ ₹23,840ರಿಂದ ₹30,000ರವರೆಗೆ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹40,300ರಿಂದ ₹50,900ರವರೆಗೆ ದರ ಇದ್ದು, ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ ₹42,582. ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಾಳಿಗೆ ₹37,000ರಿಂದ ₹39,000ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹಳೆ ಚಾಳಿಗೆ ₹42,000ರಿಂದ ₹44,000ರವರೆಗೆ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹಳೆ ಚಾಳಿಯ ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ ₹43,000 ಇದೆ.
ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಾಳಿಗೆ ₹36,000ರಿಂದ ₹47,500ರವರೆಗೆ ದರ ಇದ್ದು, ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ ₹44,600. ಬಂಟ್ವಾಳ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹27,000ರಿಂದ ₹47,500ರವರೆಗೆ ದರ ಇದ್ದು, ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ ₹30,600. ಹಳಿಯಾಳದಲ್ಲಿ ಇತರೆ ತಳಿಗೆ ₹28,710 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು ಅಡಿಕೆಗೆ ₹13,300 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ Cqca ತಳಿಗೆ ₹20,000ರಿಂದ ₹32,000ರವರೆಗೆ ದರ ಇದ್ದು, ಮಾದರಿ ₹28,500. ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ತಳಿಗೆ ₹20,000ರಿಂದ ₹35,000ರವರೆಗೆ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ದರ?
ಆಗಸ್ಟ್ 8ರ ಲಭ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗರಿಷ್ಠ ದರ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹55,739 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಹೊಸನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಗೆ ₹54,399, ಹೊನ್ನಾಳಿಯಲ್ಲಿ ₹53,399, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ₹53,208, ಸಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ₹52,991 ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾಪುರದಲ್ಲಿ ₹52,399 ಗರಿಷ್ಠ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹50 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ಹಲವು ಕಡೆ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಆಶಾದಾಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಡಿಕೆಯ ತಳಿ, ಗುಣಮಟ್ಟ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನದ ತಳಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ದರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಾರಾಟದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.