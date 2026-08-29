/Arecanut Price Today: ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?

Arecanut prices in Karnataka: ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಆಗಸ್ಟ್ 28) ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಯ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟ, ತಳಿ, ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಹಾಗೂ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದರಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ₹58,000ರವರೆಗೆ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಸರಕು ತಳಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ದರ ₹98,696ರ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾಳಿ APMC: ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹58,000, ಗರಿಷ್ಠ ₹58,000 ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ದರ ಕೂಡ ₹58,000 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸನಗರ APMC: ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹42,609ರಿಂದ ₹53,329ರವರೆಗೆ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾದರಿ ದರ ₹52,099 ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪುಗೋಟು ₹37,899ರಿಂದ ₹40,899ರವರೆಗೆ, ಮಾದರಿ ₹39,431 ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು APMC: ಹಳೆಯ ತಳಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹36,000ರಿಂದ ₹55,000ರವರೆಗೆ ದರ ಇದ್ದು, ಮಾದರಿ ದರ ₹45,500 ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸುಳ್ಯ APMC: Cqca ತಳಿಗೆ ₹20,000ರಿಂದ ₹34,000ರವರೆಗೆ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾದರಿ ದರ ₹27,000 ಆಗಿದೆ.
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ APMC: ಹೊಸ ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹45,000ರಿಂದ ₹46,000ರವರೆಗೆ ದರ, ಮಾದರಿ ₹45,500 ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರು APMC: ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹30,000ರಿಂದ ₹46,500ರವರೆಗೆ ದರ, ಮಾದರಿ ₹32,000. Cqca ತಳಿಗೆ ₹20,000ರಿಂದ ₹31,500ರವರೆಗೆ ದರ, ಮಾದರಿ ₹29,800 ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಬಂಟ್ವಾಳ APMC: ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹27,000ರಿಂದ ₹46,500ರವರೆಗೆ ದರ, ಮಾದರಿ ₹34,400. Cqca ತಳಿಗೆ ₹17,000ರಿಂದ ₹27,000ರವರೆಗೆ ದರ, ಮಾದರಿ ₹21,000 ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ APMC: ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹27,000ರಿಂದ ₹46,500ರವರೆಗೆ ದರ, ಮಾದರಿ ₹28,000 ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾವರ APMC: ಹಳೆ ಚಾಲಿಗೆ ₹40,000ರಿಂದ ₹42,000ರವರೆಗೆ ದರ, ಮಾದರಿ ₹41,000. ಹೊಸ ಚಾಲಿಗೆ ₹37,000ರಿಂದ ₹39,000ರವರೆಗೆ ದರ, ಮಾದರಿ ₹38,000 ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕುಮಟಾ APMC: ಹೊಸ ಚಾಲಿಗೆ ₹32,199ರಿಂದ ₹44,799ರವರೆಗೆ ದರ, ಮಾದರಿ ₹41,359. ಚಾಲಿಗೆ ₹37,767ರಿಂದ ₹42,810ರವರೆಗೆ ದರ, ಮಾದರಿ ₹40,679. ಚಿಪ್ಪು ತಳಿಗೆ ₹25,289ರಿಂದ ₹32,799ರವರೆಗೆ ದರ, ಮಾದರಿ ₹30,489 ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಸೀಕೆರೆ APMC: ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು ಅಡಿಕೆಗೆ ₹13,500 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ APMC: ಇತರೆ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹23,216ರಿಂದ ₹28,000ರವರೆಗೆ ದರ, ಮಾದರಿ ₹26,128 ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡಿಕೇರಿ APMC: ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹43,667 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾಳಿ APMC: EDI ತಳಿಗೆ ₹25,000 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ APMC: ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ಇತರೆ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹24,497 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 27ರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹44,614 ಮತ್ತು ಗೊರಬಲು ತಳಿಗೆ ₹30,000 ದರ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಆಗಸ್ಟ್ 27ರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು
ಆಗಸ್ಟ್ 27ರ ಲಭ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದರ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಯಲ್ಲಾಪುರ APMCಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿಗೆ ₹48,899ರಿಂದ ₹56,199ರವರೆಗೆ ದರ, ಮಾದರಿ ₹53,899 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. API ತಳಿಗೆ ಮಾದರಿ ದರ ₹57,670 ಆಗಿದೆ.
ಸಿದ್ದಾಪುರ APMCಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿಗೆ ₹47,299ರಿಂದ ₹51,499ರವರೆಗೆ ದರ, ಮಾದರಿ ₹50,389 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ ತಳಿಗೆ ಮಾದರಿ ₹39,099 ಆಗಿದೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ APMCಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹40,000ರಿಂದ ₹52,199ರವರೆಗೆ ದರ, ಮಾದರಿ ₹49,293 ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಗರ APMCಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿಗೆ ₹38,699ರಿಂದ ₹53,310ರವರೆಗೆ ದರ, ಮಾದರಿ ₹51,879. ಚಾಲಿಗೆ ಮಾದರಿ ₹39,899 ಮತ್ತು ಕೆಂಪುಗೋಟಿಗೆ ₹36,399 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ತಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದರ?
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಗಸ್ಟ್ 28ರ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ದರಗಳನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಸರಕು ತಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹98,696ವರೆಗೆ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹58,000ರವರೆಗೆ, ಹಳೆ ಚಾಲಿಗೆ ₹48,599ರವರೆಗೆ, ಹೊಸ ಚಾಲಿಗೆ ₹46,000ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು API ತಳಿಗೆ ₹57,670ರವರೆಗೆ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಅಡಿಕೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ತಳಿ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ದರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ರೈತರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು
ಅಡಿಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ರೈತರು ಕೇವಲ ಗರಿಷ್ಠ ದರವನ್ನ ನೋಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ತಮ್ಮ ಅಡಿಕೆಯ ತಳಿ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮಾದರಿ ದರವನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ದರ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ದರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ, ಬಹುತೇಕ ವಹಿವಾಟು ಯಾವ ದರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇಂದು ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರದಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಆಗಸ್ಟ್ 28ರ ದರಗಳನ್ನ ಸೂಚಕ ದರಗಳಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ APMC ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ದಿನದ ದರವನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರೀ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೊನ್ನಾಳಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿಗೆ ₹58,000, ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ APIಗೆ ₹57,670, ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿಗೆ ₹43,667, ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಾಲಿಗೆ ₹45,500 ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ತಳಿಗೆ ₹45,500 ಮಾದರಿ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸರಕು ತಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಲಭ್ಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ₹98,696ರವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ದರವೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.