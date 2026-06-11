Arecanut Price Today: ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 11ರಂದು ವಿವಿಧ ಎಪಿಎಂಸಿಗಳಲ್ಲಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ರೈತರಲ್ಲಿ ಆಶಾವಾದ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕೊಪ್ಪ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಅಡಿಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹82,899ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಬಂಟ್ವಾಳ ಎಪಿಎಂಸಿ: ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ವಾ (CQCA) ಅಡಿಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹17,000, ಗರಿಷ್ಠ ₹27,000 ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ದರ ₹26,500 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹27,000ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ₹47,000ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಮಾದರಿ ದರ ₹45,000 ಆಗಿದೆ.
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಎಪಿಎಂಸಿ: ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹27,000 ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ₹47,000 ದರ ದೊರೆತಿದೆ. ಮಾದರಿ ದರ ₹28,500 ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕೊಪ್ಪ ಎಪಿಎಂಸಿ: ಕೊಪ್ಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಗೊರಬಾಳು ಅಡಿಕೆ ₹38,688 ಮಾದರಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಬೆಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ₹56,215 ಮಾದರಿ ದರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ₹60,799 ದರ ದೊರೆತಿದೆ. ಸರಕು ಅಡಿಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹54,399ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ₹82,899ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಮಾದರಿ ದರ ₹68,728 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ₹51,181 ಮಾದರಿ ದರ ಪಡೆದರೆ, ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು ಅಡಿಕೆ ₹13,000ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟಾಗಿದೆ.
ಕುಮಟಾ ಎಪಿಎಂಸಿ: ಕುಮಟಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪು ಅಡಿಕೆ ₹31,679 ಮಾದರಿ ದರ ಪಡೆದಿದೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಡಿಕೆ ₹22,819 ಹಾಗೂ CQCA ಅಡಿಕೆ ₹30,429 ಮಾದರಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರು ಎಪಿಎಂಸಿ: ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹30,000ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ₹47,000 ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಮಾದರಿ ದರ ₹32,000 ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಪುತ್ತೂರು ಎಪಿಎಂಸಿ: ಪುತ್ತೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆ ₹34,000 ಮಾದರಿ ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟಾಗಿದೆ. CQCA ಅಡಿಕೆ ₹29,500 ಮಾದರಿ ದರ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ₹33,500 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ (ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ) ಎಪಿಎಂಸಿ: ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೊರಬಾಳು ಅಡಿಕೆ ₹36,500 ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಸಿಪ್ಪೆಗೊಟು ಅಡಿಕೆ ₹13,800ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟಾಗಿದ್ದು, ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹47,797 ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ದರದಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಮಟ್ಟ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿ: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ದೊರೆತಿದೆ. ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ₹52,699 ಮಾದರಿ ದರ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ₹53,089 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆ ₹46,089, ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ ₹42,869, ಕೆಂಪುಗೊಟು ₹33,600 ಹಾಗೂ ಬಿಳೆಗೊಟು ₹32,219 ಮಾದರಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. CQCA ಅಡಿಕೆ ₹26,899 ದರ ಪಡೆದಿದೆ.
ಸುಳ್ಯ ಎಪಿಎಂಸಿ: ಸುಳ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ CQCA ಅಡಿಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹20,000ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ₹34,000ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಮಾದರಿ ದರ ₹29,000 ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಜೂನ್ 11ರ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕ ದರಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರಕು, ರಾಶಿ ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟೆ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ರೈತರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
|Market
|Date
|Type
|Minimum price
|Maximum price
|modal price
|Bantwala APMC
|10/06/2026
|Cqca
|₹17,000
|₹27,000
|₹26,500
|Bantwala APMC
|10/06/2026
|New Variety
|₹27,000
|₹47,000
|₹45,000
|Belthangdi APMC
|10/06/2026
|New Variety
|₹27,000
|₹47,000
|₹28,500
|Koppa APMC
|10/06/2026
|Gorabalu
|₹34,698
|₹39,699
|₹38,688
|Koppa APMC
|10/06/2026
|Bette
|₹36,988
|₹60,799
|₹56,215
|Koppa APMC
|10/06/2026
|Sippegotu
|₹13,000
|₹13,000
|₹13,000
|Koppa APMC
|10/06/2026
|Saraku
|₹54,399
|₹82,899
|₹68,728
|Koppa APMC
|10/06/2026
|Rashi
|₹40,201
|₹54,109
|₹51,181
|Kumta APMC
|10/06/2026
|Chippu
|₹30,709
|₹33,999
|₹31,679
|Kumta APMC
|10/06/2026
|Factory
|₹13,509
|₹25,600
|₹22,819
|Kumta APMC
|10/06/2026
|Cqca
|₹17,098
|₹32,999
|₹30,429
|Mangaluru APMC
|10/06/2026
|New Variety
|₹30,000
|₹47,000
|₹32,000
|Puttur APMC
|10/06/2026
|New Variety
|₹30,000
|₹47,000
|₹34,000
|Puttur APMC
|10/06/2026
|Cqca
|₹20,000
|₹33,500
|₹29,500
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|10/06/2026
|Gorabalu
|₹36,500
|₹36,500
|₹36,500
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|10/06/2026
|Sippegotu
|₹13,800
|₹13,800
|₹13,800
|Shimoga(Theertahalli) APMC
|10/06/2026
|Rashi
|₹4,000
|₹47,797
|₹47,797
|Siddapur APMC
|10/06/2026
|Chali
|₹39,899
|₹48,059
|₹46,089
|Siddapur APMC
|10/06/2026
|Kempugotu
|₹30,900
|₹35,799
|₹33,600
|Siddapur APMC
|10/06/2026
|Bilegotu
|₹25,900
|₹35,659
|₹32,219
|Siddapur APMC
|10/06/2026
|Rashi
|₹51,899
|₹53,089
|₹52,699
|Siddapur APMC
|10/06/2026
|Tattibettee
|₹35,900
|₹43,899
|₹42,869
|Siddapur APMC
|10/06/2026
|Cqca
|₹21,689
|₹27,359
|₹26,899
|Sulya APMC
|10/06/2026
|Cqca
|₹20,000
|₹34,000
|₹29,000