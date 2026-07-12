/Arecanut Price: ಮಲೆನಾಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ದರ! ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು?

Arecanut Price Today: ಮಲೆನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 9ರಿಂದ 12ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರಗಳು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತೋರಿವೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಸಾಗರ, ಹೊಸನಗರ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಶಿಕಾರಿಪುರ, ಸೊರಬ, ಭದ್ರಾವತಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಪ್ಪ, ಶ್ರೀಂಗೇರಿ, ಬೀರೂರು, ತರೀಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಜಯಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲೂ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ ಅಡಿಕೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ‘ಹಾಸ’ (Hasa) ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಶ್ರೀಂಗೇರಿ ಮತ್ತು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹86,300 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಅವಧಿಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಬೆಲೆಯಾಗಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಜುಲೈ 10ರಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಈಡಿ ಅಡಿಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹42,099, ಗರಿಷ್ಠ ₹52,599 ಹಾಗೂ ಸರಾಸರಿ ₹46,869 ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು. ಗೊರಬಲು ₹38,599 ರಿಂದ ₹41,300, ಸರಾಸರಿ ₹40,199 ದರ ಪಡೆದಿದೆ. ಹಾಸ ಅಡಿಕೆ ₹80,699 ದರಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟಾಗಿದ್ದು, ಬೆಟ್ಟೆ ತಳಿಯ ಅಡಿಕೆ ₹32,099 ರಿಂದ ₹50,600 ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ರಾಶಿ ಈಡಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ₹47,009 ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ₹52,429 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಚಾಳಿ ₹36,199 ರಿಂದ ₹41,619 ಮತ್ತು ಸಿಪ್ಪೆ ಗೊಟು ₹13,099 ರಿಂದ ₹21,839 ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
ಹೊಸನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಹೊಸನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಈಡಿ ಅಡಿಕೆ ₹38,559 ರಿಂದ ₹53,219 ದರ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ₹51,323 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಗೊರಬಲು ₹38,619 ರಿಂದ ₹40,209 ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟಾಗಿದೆ.
ಕೊಪ್ಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹಾಸ ಅಡಿಕೆ ₹49,699 ರಿಂದ ₹63,800 ದರ ಪಡೆದಿದೆ. ಬೆಟ್ಟೆ ₹49,599 ರಿಂದ ₹60,099, ರಾಶಿ ಈಡಿ ₹46,599 ರಿಂದ ₹53,019 ಹಾಗೂ ಗೊರಬಲು ₹39,229 ರಿಂದ ₹40,369 ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
ಬೀರೂರು ಮತ್ತು ತರೀಕೆರೆ: ಬೀರೂರಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ರಾಶಿ ಈಡಿ ₹45,199 ರಿಂದ ₹52,011 ಹಾಗೂ ರಾಶಿ ಈಡಿ ₹46,199 ರಿಂದ ₹51,599 ದರ ಪಡೆದಿದೆ. ತರೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಈಡಿ ₹45,599 ರಿಂದ ₹52,399 ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟಾಗಿದೆ.
ಶಿಕಾರಿಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಈಡಿ ₹40,066 ರಿಂದ ₹52,099 ದರ ಪಡೆದಿದೆ. ಹಂಡಾ ಈಡಿ ₹37,111 ರಿಂದ ₹43,689 ಹಾಗೂ ಗೊರಬಲು ₹37,122 ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀಂಗೇರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಶ್ರೀಂಗೇರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ ಅಡಿಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹52,299 ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ₹86,300 ದರ ಪಡೆದು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಬೆಟ್ಟೆ ₹51,799 ರಿಂದ ₹61,599, ರಾಶಿ ಈಡಿ ₹45,011 ರಿಂದ ₹53,069 ಹಾಗೂ ಗೊರಬಲು ₹39,599 ರಿಂದ ₹39,729 ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟಾಗಿದೆ.
ಭದ್ರಾವತಿ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ: ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ರಾಶಿ ಈಡಿ ₹42,199 ರಿಂದ ₹52,099 ದರ ಪಡೆದಿದೆ. ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಈಡಿ ₹46,599 ರಿಂದ ₹51,899 ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ ಅಡಿಕೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹86,300 ದರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ₹52,699 ಇತ್ತು. ಬೆಟ್ಟೆ ₹49,399 ರಿಂದ ₹62,599, ರಾಶಿ ಈಡಿ ₹40,899 ರಿಂದ ₹53,299 ಹಾಗೂ ಗೊರಬಲು ₹39,199 ರಿಂದ ₹40,622 ದರ ಪಡೆದಿದೆ.
ಸೊರಬ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಸೊರಬದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ರಾಶಿ ಈಡಿ ₹30,599 ರಿಂದ ₹51,899, ಹಂಡಾ ಈಡಿ ₹37,199 ರಿಂದ ₹40,009, ಚಾಳಿ ₹37,399 ಹಾಗೂ ಸಿಪ್ಪೆ ಗೊಟು ₹18,599 ರಿಂದ ₹20,513 ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟಾಗಿದೆ.
ಜಯಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಈಡಿ ₹41,899 ರಿಂದ ₹53,019 ದರ ಪಡೆದಿದೆ. ಹಾಸ ₹51,699 ರಿಂದ ₹52,699, ಬೆಟ್ಟೆ ₹55,699 ಹಾಗೂ ಗೊರಬಲು ₹39,500 ರಿಂದ ₹39,885 ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾಸ, ರಾಶಿ ಈಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟೆ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ದೊರಕಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆಗಮನ, ಮಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.