Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Business
  • /Rental Rules: ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ! ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಷ್ಟ ಗ್ಯಾರಂಟಿ

Rental Rules: ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ! ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಷ್ಟ ಗ್ಯಾರಂಟಿ

Renters Advice: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಪಡೆಯುವಾಗ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳೂ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟುವವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 20, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:44 PM IST
Rental Rules: ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ! ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಷ್ಟ ಗ್ಯಾರಂಟಿ

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಚಿನ್ನ ಆರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ D BOSS ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ದರ್ಶನ್‌
Darshan39 min ago
2
Follow these super yoga poses50 min ago
3
Gadag Breaking54 min ago
4
MLA Chandru Lamani1 hr ago
5
Maharashtra temple slab collapse1 hr ago