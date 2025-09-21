English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ಉಡುಗೊರೆ... 20% ಬೋನಸ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಸಿಎಂ! ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸಗಾರರೇ..

bonus to tea workers: ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಟೀ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ನ ಚಹಾ ತೋಟದ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಚಹಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ಬೋನಸ್ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 21, 2025, 11:02 PM IST
    • ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ
    • ಚಹಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ಬೋನಸ್
    • ಅಸ್ಸಾಂ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ 260 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ಉಡುಗೊರೆ... 20% ಬೋನಸ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಸಿಎಂ! ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸಗಾರರೇ..

bonus to tea workers: ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಟೀ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ನ ಚಹಾ ತೋಟದ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಚಹಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ಬೋನಸ್ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ATM ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರೆ... ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!

ಕಚುಟೋಲಿಯಲ್ಲಿ 10 ನೇ ಅಸ್ಸಾಂ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ₹ 260 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ 9 ಯೋಜನೆಗಳಿವು ! ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರನ್ನಾಗಿಸುವುದೇ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳ ಗುರಿ

ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಟೀ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ನ ಚಹಾ ತೋಟದ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಚಹಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ಬೋನಸ್ ನೀಡಲು ಅಸ್ಸಾಂ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಇಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

 

