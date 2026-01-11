ಕೇಂದ್ರದ ಅದ್ಭುತ ಯೋಜನೆ.. ದಿನಕ್ಕೆ 7 ರೂ. ಉಳಿಸಿದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ! ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲೂ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Atal Pension Yojana: ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅದ್ಭುತವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಅದುವೇ ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 5000 ರೂ.ಗಳ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಹತೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 11, 2026, 06:51 AM IST
 Government Pension Scheme: ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಜನರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಕೆಲವರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇತರರು SIP ಅಥವಾ FD ನಂತಹ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಅದುವೇ ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ. 

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, ಅಂದರೆ, 60 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತದ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 5000 ವರೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆ ಏನು? ಯಾರು ಅರ್ಹರು? ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.. 

ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (APY) ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (PFRDA) ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

60 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರುವವರು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇತರ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇವು ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು: 
ವಯಸ್ಸು: ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸು 18 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ: ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯವಾದ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಆಧಾರ್, ಮೊಬೈಲ್: ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಇತರ ನಿಬಂಧನೆಗಳು: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಲು ಅರ್ಹರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಪಿಎಫ್‌ನಂತಹ ಇತರ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವವರು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹ-ಕೊಡುಗೆಗೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು.

ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ಈ ಯೋಜನೆಯು ರೂ. 1000 ರಿಂದ ರೂ. 5000 ವರೆಗಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: 
ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಪಿಂಚಣಿ: 60 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಲಾಭ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಭರಿಸುತ್ತದೆ. ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಚಂದಾದಾರರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾಮಿನಿ ಸೌಲಭ್ಯ: ಚಂದಾದಾರರು 60 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವರ ಸಂಗಾತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಪಸ್ ಫಂಡ್: ಚಂದಾದಾರರು ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿ ಕಾರ್ಪಸ್ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಾಮಿನಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ: ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.

ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ: ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ: 
ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ: ನೀವು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಶಾಖೆಗೆ ಹೋಗಿ.
ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ: APY ನೋಂದಣಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ಬಯಸಿದ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತ ಮುಂತಾದ ನಿಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.
KYC: ಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ಇದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಆಟೋ ಡೆಬಿಟ್: ಮಾಸಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಡಿತಕ್ಕಾಗಿ ಆಟೋ ಡೆಬಿಟ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದೃಢೀಕರಣ: ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ರಸೀದಿ ಅಥವಾ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಹಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಪಾಲನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

ATAL PENSION YOJANAAPY SchemeGovernment Pension SchemeRetirement planningMonthly pension

