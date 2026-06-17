Atal Pension Yojana: ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಟಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಯೋಜನೆ (Atal Pension Yojana - APY) ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಚಿತ ಆದಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಸಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಖಚಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ. ಯೋಜನೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ APYಗೆ ಸೇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ₹210 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹5,000 ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ₹8.50 ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು.
ಅಟಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 18 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಸಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊತ್ತ ನಿಗದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಮಾಸಿಕ ಪಾವತಿ ಮೊತ್ತವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರುವವರು 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1,454 ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹5,000 ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ಖಾತೆದಾರರ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರ ಸಂಗಾತಿಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನಾಮಿನಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಕೇವಲ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 ಮತ್ತು ₹5,000 ಎಂಬ ವಿವಿಧ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಖಾತೆದಾರರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮಾಸಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಡಿತವಾಗುವುದರಿಂದ ಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.
ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ APYಗೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸಲು ಇದು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಯೋಜನೆಯು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಉಳಿತಾಯದ ಮೂಲಕ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಚಿತ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
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