ದುಡಿಯುವಾಗ ಕೇವಲ ₹210 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ನಿವೃತ್ತಿ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ₹5,000 ಪಿಂಚಣಿ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

Pension News: APY best retirement plan which will give ₹5,000 pension: ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. AI ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೇವಾ ವಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಬೇಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕಿದೆ. ಯೋಚಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣ ಬರುವ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ಅವೆಲ್ಲವುಗಳ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯು ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೇಗ ಸೇರಿದಷ್ಟೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ. ಬೇಗೆ ಬೇಗ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದರೆ ಮಾಸಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಜನ ನಮಗೆ ಈಗ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (APY) ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ನಿಯಮಿತ ಹಣವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
₹210 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿವೃತ್ತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹5,000 ಪಿಂಚಣಿ..
ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷ ಏನೆಂದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಖಾತರಿಯ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಶುರುಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 210 ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 577 ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನಿವೃತ್ತರಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1,454 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಉಳಿತಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (APY) ಯೋಜನೆಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 21ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು 9 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಜನೆಯು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಾಧನವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು?
ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ. ಇದನ್ನು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (PFRDA) ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ವೃದ್ಯಾಪ್ಯದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಈ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಹಣ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು?
ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರ ಸಂಗಾತಿ ಸಹ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಖಾತೆದಾರರು ನಾಮಿನಿ ಮಾಡಿರುವವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 8.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ನಿಧಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಪಡೆಯಬಹುದು?
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರುವ 18 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (APY)ಯ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶವೆಂದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ತಡ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಖಾತರಿಯ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾದುದು.
