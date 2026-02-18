ATMನಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆಯುವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಂಡರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಹಣ ಮರಳಿ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ?ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ATM transaction: ಎಟಿಎಂಗಳು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿವೆ. ಮೊದಲು, ಹಣ ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಟಿಎಂಗಳು ಬಂದ ನಂತರ, ಇದರ ಅಗತ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಹತ್ತಿರದ ಎಟಿಎಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಬೇಗನೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದೂ ಸಹ, ಈ ಸೇವೆ ನಮಗೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಎಟಿಎಂಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಎಟಿಎಂಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಂಡರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಬರದೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸಂದೇಶ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದೇ? ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಬರದೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸಂದೇಶ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ.
ನನ್ನ ಹಣ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ನಾನು ಹಣ ತೆಗೆಯುವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಂಡರೂ ಎಟಿಎಂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಎಟಿಎಂಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಣ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಹಣವನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಹಣ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬ್ಯಾಂಕ್ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸದಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು. ಅದರಂತೆ, RBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂಬುಡ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ಸಹ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇದರ ನಂತರ, ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
