English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ATMನಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆಯುವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಂಡರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಹಣ ಮರಳಿ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ?ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ATMನಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆಯುವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಂಡರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಹಣ ಮರಳಿ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ?ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ATM transaction: ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆಯುವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಂಡರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಹಣ ನನಗೆ ಮರಳಿ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 18, 2026, 04:03 PM IST
  • ಎಟಿಎಂಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ.
  • ATM ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಏನ್ಮಾಡ್ಬೇಕು ?

Trending Photos

ಈ ಎರಡು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಚಿದಷ್ಟು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ! ನದಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಬಂಗಾರ..
camera icon8
Gold price
ಈ ಎರಡು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಚಿದಷ್ಟು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ! ನದಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಬಂಗಾರ..
ಮದುವೆ ಇಲ್ಲ..ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ..ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಆಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Salman Khan
ಮದುವೆ ಇಲ್ಲ..ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ..ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಆಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ Jn NTR ಗೆ ನೋವು ಇದೆ.. ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಹಿಟ್‌ ಮೂವಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಯಂಗ್‌ ಟೈಗರ್!
camera icon7
ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ Jn NTR ಗೆ ನೋವು ಇದೆ.. ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಹಿಟ್‌ ಮೂವಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಯಂಗ್‌ ಟೈಗರ್!
ಮೂರು ಪ್ರಬಲ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಕ್‌..
camera icon10
Planetary Conjunction
ಮೂರು ಪ್ರಬಲ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಕ್‌..
ATMನಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆಯುವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಂಡರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಹಣ ಮರಳಿ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ?ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ATM transaction: ಎಟಿಎಂಗಳು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿವೆ. ಮೊದಲು, ಹಣ ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಟಿಎಂಗಳು ಬಂದ ನಂತರ, ಇದರ ಅಗತ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಹತ್ತಿರದ ಎಟಿಎಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಬೇಗನೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದೂ ಸಹ, ಈ ಸೇವೆ ನಮಗೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಎಟಿಎಂಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಎಟಿಎಂಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಂಡರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಬರದೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸಂದೇಶ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದೇ? ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಬರದೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸಂದೇಶ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

 ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ವಿಲ್ ಬರೆದಿಟ್ಟರೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ! ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ನನ್ನ ಹಣ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ನಾನು ಹಣ ತೆಗೆಯುವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಂಡರೂ ಎಟಿಎಂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಎಟಿಎಂಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಣ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಹಣವನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಹಣ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬ್ಯಾಂಕ್ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸದಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು. ಅದರಂತೆ, RBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂಬುಡ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗೆ ಸಹ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇದರ ನಂತರ, ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

 ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆ ಇಲ್ಲ..ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ..ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಆಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

ATMATM MACHINEATM cash not dispensed but amount debitedATM transaction failedRBI ATM rules

Trending News