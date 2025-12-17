English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
UPI, ATM ನಿಂದ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ ಪಿಎಫ್ ಹಣ! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಕ್ತೇ ಬಿಡ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..

EPF ATM withdrawal: ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇದೀಗ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 17, 2025, 08:12 AM IST
  • ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಇದೀಗ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ.
  • ಯುಪಿಐ ಹಾಗೂ ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪಿಎಫ್‌ ಹಣ.
  • ಪಿಎಫ್‌ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌.

UPI, ATM ನಿಂದ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ ಪಿಎಫ್ ಹಣ! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಕ್ತೇ ಬಿಡ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..

EPF ATM withdrawal: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್‌ಒ) ಚಂದಾದಾರರು ತಮ್ಮ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯನ್ನು (ಇಪಿಎಫ್) ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ  ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

"ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ 75% EPF ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರ ಮೊದಲು, ಚಂದಾದಾರರು ತಮ್ಮ EPF ಅನ್ನು ATM ಮೂಲಕ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಚಿವಾಲಯ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಚಿವಾಲಯವು EPF ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳನ್ನು UPI ಯೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಂಡವಿಯಾ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಪಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹಣವು ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ವಿವಿಧ ನಮೂನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಚಿವಾಲಯವು ಇಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RBI ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ‌ : 200, 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ಕುರಿತು ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸರಳ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಸಲು EPFO ​​ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿಯಮಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಅರ್ಹತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ಸೇವಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿತ್ತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ, ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳ ನಿರಾಕರಣೆಯೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ, ಇಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರು ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಇಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ 50% ಮತ್ತು 100% ನಡುವೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತವು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈಗ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾದ 75% ಇಪಿಎಫ್ ನಿಧಿಯು ಹಿಂದಿನ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹತಾ ಅವಧಿಯು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಏಳು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಿತ್ತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಇಪಿಎಫ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳಿಗೆ ಏಕರೂಪದ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ತನ್ನ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ ನೀಡುವ ಸಂಬಳವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಭದ್ರತೆಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಾ?

ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸದಸ್ಯರು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಕೊಡುಗೆ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪಿಎಫ್ ಬಾಕಿಯ 75% ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಉಳಿದ 25% ಅನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. 55 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತಿ, ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ, ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಳಾಂತರದಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 25% ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿಎಫ್ ಬಾಕಿಯ ಪೂರ್ಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

