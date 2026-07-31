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RBI New Rules: ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ FD ಇಡುವವರೇ ಗಮನಿಸಿ; ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 1 ರಿಂದ ಆರ್‌ಬಿಐನಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ

Bulk Deposits: ಜುಲೈ 30, 2026ರಂದು ‘ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ – ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆನ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್) ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮೆಂಡ್‌ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, 2026’ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2026ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 31, 2026, 09:58 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 09:58 AM IST
RBI New Rules: ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ FD ಇಡುವವರೇ ಗಮನಿಸಿ; ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 1 ರಿಂದ ಆರ್‌ಬಿಐನಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ

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Prajwal B

Prajwal B

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