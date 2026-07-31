Fixed Deposits: ಭಾರತೀಯ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಇದೀಗ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಜುಲೈ 30, 2026ರಂದು ‘ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ – ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆನ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್) ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, 2026’ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2026ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ನಗರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಬಿಐ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಈ ನಿಯಮ, ಬಲ್ಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳ (₹3 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏಕೈಕ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್) ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ರಿಟೇಲ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಗಳು, ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೈ ನೆಟ್ವರ್ತ್ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರಿಗೆ ಆರ್ಬಿಐನ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ.
ಏನಿದು ಬಲ್ಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್?
ಬಲ್ಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಎಂದರೆ 3 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಇಡುವುದಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಅವಧಿಯ ಬಡ್ಡಿದರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ!
ಬಲ್ಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು: ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ದಿನದಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:10 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಲ್ಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ದರದಂತೆಯೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಬೇಕು. ಖಾಸಗಿ ಮಾತುಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ದರ ನೀಡುವುದು ನಿಷೇಧ.
ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಒಂದೇ ದರ:
ಒಂದೇ ದಿನದಂದು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಮೊತ್ತದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಂದೇ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀಡಿದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
LCR (ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಕವರೇಜ್ ರೇಶಿಯೋ) ಆಧಾರಿತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ
ಬಲ್ಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೊತ್ತದ “ರನ್-ಆಫ್ ರೇಟ್” (ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ) ಪ್ರಕಾರ ವಿಭಿನ್ನ ಬಡ್ಡಿ ದರ ನೀಡಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ (ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಣ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ) ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಬಹುದು. ಇದು ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ನಾನ್-ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಪಾಯಿ ಬಲ್ಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನದ ಒಂದೇ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತಾರತಮ್ಯ ಇರಬಾರದು. ₹3 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಈ LCR ಆಧಾರಿತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
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ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಪಡೆಯುವ ಬಡ್ಡಿ ದರವು ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದರವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ದಿನ ಒಂದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬಡ್ಡಿ ದರ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.