ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೇ ಗಮನಿಸಿ ! ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಈ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೆನ್ಶನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ನವೆಂಬರ್ 30 ಅನ್ನು NPSನಿಂದ ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (UPS)ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಗಡುವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ನೌಕರರು ಯುಪಿಎಸ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. CRA ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿ :
ಸ್ಥಾಪಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಲ್ ಕಚೇರಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಯುಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಯ್ಕೆ, ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು, ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಎನ್ಪಿಎಸ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತಮ್ಮ ಯುಪಿಎಸ್ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
NPSಗೆ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ :
ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (UPS) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು NPSಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕೂಡಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. "ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ಜನವರಿ 24, 2025 ರಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ F. ಸಂಖ್ಯೆ FX-1/3/2024-PR ಮೂಲಕ ಅರ್ಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (UPS)ಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (NPS)CRA ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಎಲ್ಲಾ NPS ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (PFRDA)ದಿಂದ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇದು, ಪಿಂಚಣಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು PRANಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ವೆಬ್ ಆಧಾರಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ NPS ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಯುಪಿಎಸ್, ಎನ್ಪಿಎಸ್ಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ? :
ಯುಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸರಾಸರಿ ಮೂಲ ವೇತನದ 50% ಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 10,000 ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಚಂದಾದಾರರು ಸೀಮಿತ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ.