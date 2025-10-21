ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಪಡೆಯುವವರ ಗಮನಕ್ಕೆ! ಈ ದೈನಂದಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದರೆ ಕದ ತಟ್ಟುವರು ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಣದ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನಗದು ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಹಣ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ನಗದು ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರಿಗೆ ಭಾರೀ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೆಕ್ಷನ್ 269ST ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? :
1961 ರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 269ST ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಂಬಂಧಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಾರದು. ಈ ನಿಯಮವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಹಣವು ಸಾಲ, ಉಡುಗೊರೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ರೂಪದಲ್ಲಿರಲಿ, ಅದು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : Post Office MIS scheme: ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ಅಧ್ಭುತ ಯೋಜನೆ..! ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಡಬಲ್ ಲಾಭ
ನಿಯಮ ಮುರಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? :
ಸೆಕ್ಷನ್ 269STಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಗದು ಪಡೆದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಡೆದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ದಂಡವು 100% ದಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು ಪಡೆದರೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವಾದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಗದು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವಾಗ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ - ಪ್ರಮುಖ ವಹಿವಾಟುಗಳು :
2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ವಹಿವಾಟು ಮಿತಿಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಇತರ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡುವುದು.
ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವುದು.
30 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು.
ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲದವರಿಂದ 50,000 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗದು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಗದು ಪಡೆಯುವುದು ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಗಮನ ಕೆಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕೇವಲ 300 ರೂ.ಗೆ 24K ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ! ಇದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ!
ದಂಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? :
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೋಟಿಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಂಡಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಚೆಕ್ಗಳು, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳು, NEFT, RTGS ಮತ್ತು UPIನಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಧಾರಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ರಶೀದಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಲಗಳು ಅಥವಾ ಉಡುಗೊರೆಗಳಂತಹ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.