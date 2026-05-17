Credit Card Mistakes: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್, ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಹಲವರು ಇದನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ದೊಡ್ಡ ಸಾಲದ ಬಲೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಲೇ ಬಳಕೆದಾರರು ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹೊರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸದಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ 30ರಿಂದ 40 ಶೇಕಡಿವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಅವರು ಸಾಲದ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಹೊರಬರಲು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರಂತೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇವಲ ‘ಮಿನಿಮಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್’ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾಕಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗದೇ, ಬಡ್ಡಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸುವವರು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಳಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಿತಿಯ 30 ಶೇಕಡಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹಲವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅರ್ಜಿಯೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡುವುದರಿಂದ ಸ್ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗಳ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಅದು ಉತ್ತಮ ಹಣಕಾಸು ಸಾಧನವಾಗಬಹುದು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪಾವತಿ, ಕಡಿಮೆ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಖರ್ಚು ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.