ಐಟಿಆರ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ದಂಡದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ..!

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ (ಐಟಿಆರ್) ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳು ದಂಡ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ 5 ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ತೊಂದರೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 17, 2025, 10:35 PM IST
  • ತಪ್ಪಾದ ವಿಳಾಸ ನೀಡುವುದು: ಸರಿಯಾದ ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ ನಮೂದಿಸಿ. ತಪ್ಪಾದ ವಿಳಾಸದಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸೂಚನೆಗಳು ತಲುಪದಿರಬಹುದು.
  • ವಿನಾಯಿತಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವುದು: ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಲಾಭಾಂಶದಂತಹ ಆದಾಯವು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಐಟಿಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಫಾರ್ಮ್ ಪರಿಶೀಲಿಸದಿರುವುದು: ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. CA ಭರ್ತಿಮಾಡಿದರೂ, ತಪ್ಪುಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ (ಐಟಿಆರ್) ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತುರದಿಂದ ಅಥವಾ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳು ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಭಾರೀ ದಂಡ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೋಟಿಸ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೆ ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ 5 ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

1. ಎಲ್ಲಾ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿರುವುದು

ಅನೇಕ ತೆರಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ (FD) ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಆದಾಯವು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು FD ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ 10% TDS ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದರೂ, ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಉಳಿದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಬರಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸಿದವರು ಹಿಂದಿನ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಬಂದ ಆದಾಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಮರೆಯಬಾರದು. ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಪೋಷಕರ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.

2. ಮನೆ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸದಿರುವುದು

ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು, ಬಾಡಿಗೆ ಗಳಿಸದಿದ್ದರೂ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ವಾಸಿಸುವ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ. ಖಾಲಿಯಿರುವ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆ ಗಳಿಸದ ಇತರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

3. ತಪ್ಪಾದ ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ ನಮೂದಿಸುವುದು

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಿದ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಹಾಗೂ ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿರಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

4. ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಆದಾಯವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡದಿರುವುದು

ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳು, ಲಾಭಾಂಶಗಳಂತಹ ಕೆಲವು ಆದಾಯಗಳು ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಐಟಿಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಏಕೆಂದರೆ, ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಹೌಸ್ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಆದಾಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವುದು ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

5. ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡದಿರುವುದು

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿಮಾಡುವಾಗ ತಪ್ಪುಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿಯ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ (CA) ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರು ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿಮಾಡಿದರೂ, ತೆರಿಗೆದಾರರು ಸ್ವತಃ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಪ್ಪುಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬರುವ ನೋಟಿಸ್‌ಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ದಂಡದಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ITR Filing Mistakes 2025Mistakes in filing ITR earlyIncome Tax Return mistakesITR Filing Tips in KannadaPrecautions for filing tax returns

