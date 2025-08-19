English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮಹಿಳೆಯರೇ ಈ ಸಣ್ಣ ಸರಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 50 ಸಾವಿರ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು ಗೊತ್ತೆ..!

Small Business ideas : ಮಹಿಳೆಯರೇ ನೀವು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಈ ವ್ಯವಹಾರವು ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 19, 2025, 05:23 PM IST
ಮಹಿಳೆಯರೇ ಈ ಸಣ್ಣ ಸರಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 50 ಸಾವಿರ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು ಗೊತ್ತೆ..!

Business Ideas : ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವು ಇದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  ಈ ಪೈಕಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಒಂದು.

ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಕವಾಗಿ ಕಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಜವಾರಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:AIRTEL, JIOಗೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ಕೊಟ್ಟ BSNL.. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ಲಾನ್ ರಿಲೀಸ್‌

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಲು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಲು ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜವಾರಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕಬಹುದು. 

ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಿಡುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿಗಳಿಗಿಂತ ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ತಿನ್ನಲು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳೂ ಸಹ ಲಾಭದಾಯಕ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:EPFO Update: PF ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ..

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನೀವು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸುಲಭ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

hen farming, simple hen farming, small business, home business ideas, Business News

