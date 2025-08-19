ಮಹಿಳೆಯರೇ ಈ ಸಣ್ಣ ಸರಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 50 ಸಾವಿರ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು ಗೊತ್ತೆ..!

Business Ideas : ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವು ಇದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಒಂದು.
ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಕವಾಗಿ ಕಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಜವಾರಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಲು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಲು ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜವಾರಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕಬಹುದು.
ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಿಡುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿಗಳಿಗಿಂತ ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ತಿನ್ನಲು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳೂ ಸಹ ಲಾಭದಾಯಕ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನೀವು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸುಲಭ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.