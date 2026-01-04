English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  ಚೀನಾದ ಸಾಲ ಪರುಪಾವತಿಸದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ..! ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ದೇಶಕ್ಕೀಗ ಭಾರತವೇ ಗತಿ..

ಚೀನಾದ ಸಾಲ ಪರುಪಾವತಿಸದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ..! ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ದೇಶಕ್ಕೀಗ ಭಾರತವೇ ಗತಿ..

Bangladesh Debt Trap: ಚೀನಾದ ಬಳಿ ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿರಿವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಇದೀಗ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ. ಏಕೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Jan 4, 2026, 10:18 AM IST
  • ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಈಗ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ.
  • ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
  • ಅಸಲು ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಚೀನಾದ ಸಾಲ ಪರುಪಾವತಿಸದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ..! ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ದೇಶಕ್ಕೀಗ ಭಾರತವೇ ಗತಿ..

Bangladesh Debt Trap: ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೋಡ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ (BRI) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಿಂದ ಭಾರಿ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಈಗ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗಳು ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳ ನಂತರ ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಚೀನಾದ ಸಾಲವು ದೇಶವನ್ನು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಅಂಚಿಗೆ ತಳ್ಳಿತು.

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸಾಲ-ಜಿಡಿಪಿ ಅನುಪಾತವು ಶೇಕಡಾ 39 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಇದು 2017-18ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 34 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂದಾಯ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ಅಬ್ದುರ್ ರಮಣ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ದೇಶವು ಸಾಲದ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್‌ನ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವನ್ನು ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅಸಲು ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಖ್ಯಾತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮುಸ್ತಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಪ್ರಮುಖ ಖರ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯತೆಗಳು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ.. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ...

ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಜೆಟ್ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ. ಖೈರುಜ್ಜಮಾನ್ ಮೊಜುಂದರ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಇದನ್ನು ದುರ್ಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರು. ಸೀಮಿತ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾಲ ಪಾವತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ "ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಲ ವರದಿ 2025" ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಬಾಹ್ಯ ಸಾಲವು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 42 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸರಿಸುಮಾರು $105 ಬಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವು ದೇಶದ ರಫ್ತು ಗಳಿಕೆಯ 192 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂನಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಂಡಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಚೀನಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಇತರ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: PF ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮದಿಂದ ನೌಕರರಿಗೆ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ..

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

Bangladesh Trapped in Chinese Debt Trap Bangladesh News Loan repayment Budget Expenditure ಚೀನಾದ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ

