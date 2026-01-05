ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸತತ ಮೂರು ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಬಂದ್!‌ ದಿಢೀರ್‌ ಹೊರಬಿತ್ತು ಆದೇಶ..

banks strike: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಈ ತಿಂಗಳ 25, 26 ಮತ್ತು 27 ರಂದು ಸತತ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ತಿಂಗಳ 27 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐದು ದಿನಗಳ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ಜನವರಿ 27 ರಂದು ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫೋರಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ (UFBU) ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ತಿಂಗಳ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ರಜಾದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಉಳಿದ ಶನಿವಾರಗಳನ್ನು ರಜಾದಿನಗಳಾಗಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು 5 ದಿನಗಳ ಕೆಲಸದ ವಾರವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನವರಿ 27 ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಜನವರಿ 25 ರ ಭಾನುವಾರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ರಜಾದಿನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ತಿಂಗಳ 26 ರಂದು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 27 ರಂದು ಮುಷ್ಕರದೊಂದಿಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸತತ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಫೋರಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ನೌಕರರು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಜನವರಿ 27 ರಂದು ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಂಘ ಮತ್ತು UFBU ನಡುವೆ ತಿಂಗಳಿನ ಉಳಿದ ಎರಡು ಶನಿವಾರಗಳನ್ನು ರಜಾದಿನಗಳಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಾಯಿತು. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 40 ನಿಮಿಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನೌಕರರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು RBI ಸಹ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಂತರ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದು ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ಈ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.