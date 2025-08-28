English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bank FD: ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಠೇವಣಿ ಇಡುವವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ..ಈ ಅವಕಾಶ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ!

ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (FD) ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025 ರವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Aug 28, 2025, 06:40 PM IST
  • ಈ FDಗಳು 444 ದಿನಗಳು, 555 ದಿನಗಳು, 700 ದಿನಗಳಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
  • ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಅತಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ FDಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಡುವಿನೊಂದಿಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Bank FD: ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಠೇವಣಿ ಇಡುವವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ..ಈ ಅವಕಾಶ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ!

ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ( ಎಫ್‌ಡಿ) ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ.ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಗಡುವುಗಳೊಂದಿಗೆ 444-ದಿನ ಮತ್ತು 555-ದಿನಗಳ ಎಫ್‌ಡಿ ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಶೇಷ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಗಡುವುಗಳೊಂದಿಗೆ 444, 555 ಮತ್ತು 700-ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಎಫ್‌ಡಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ವಿಶೇಷ ಎಫ್ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ವಿಶೇಷ ಎಫ್‌ಡಿ ಎಂದರೇನು ?

ಈ FDಗಳು 444 ದಿನಗಳು, 555 ದಿನಗಳು, 700 ದಿನಗಳಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಅತಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ FDಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಡುವಿನೊಂದಿಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಗಡುವಿನ ನಂತರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಬಹುದು ಅಥವಾ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉಳಿತಾಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ FDಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ .

ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶೇಷ FD ಗಡುವು

ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ 444 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ FD (ಇಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್) ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.70% ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ . ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.20% ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್‌ಗಳಿಗೆ 7.45% ಬಡ್ಡಿದರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 555 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ FD (ಇಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್) ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.60%, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.10% ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್‌ಗಳಿಗೆ 7.35% ದರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ: 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025.

IDBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶೇಷ FD ಗಡುವು

IDBI ಉತ್ಸವ್ ಕರೆಯಬಹುದಾದ FD 444, 555 ಮತ್ತು 700 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು FD ಗಳಿಗೆ ಗಡುವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025 ಆಗಿದೆ.

444-ದಿನ: ಸಾಮಾನ್ಯ/ NRE/NRO ಶೇ. 6.70, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಶೇ. 7.20

555-ದಿನ: ಸಾಮಾನ್ಯ/ NRE/NRO ಶೇ. 6.75, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಶೇ. 7.25

700-ದಿನ: ಸಾಮಾನ್ಯ/ NRE/NRO ಶೇ. 6.60, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಶೇ. 7.10

IDBI ಚಿರಂಜೀವಿ-ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ FD

80 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ, 444 ದಿನಗಳ FD ಮೇಲೆ 7.35% , 555 ದಿನಗಳ FD ಮೇಲೆ 7.40% ಮತ್ತು 700 ದಿನಗಳ FD ಮೇಲೆ 7.25% ಬಡ್ಡಿದರಗಳು . ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025.

SBI 444- ದಿನ ಅಮೃತ್ ವೃಷ್ಟಿ ಯೋಜನೆ

'ಅಮೃತ್ ವೃಷ್ಟಿ' ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಬಿಐ 444 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಎಫ್‌ಡಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ . ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.60%, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.10% ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.20% ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಗಡುವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ.. ನೀವು ಈ ವಿಶೇಷ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವು ಲಭ್ಯವಿರುವಾಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಗಡುವು ಮುಗಿದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ನಂತರ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

