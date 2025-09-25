English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bank Holiday: ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ 20 ದಿನ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ...!

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳಿಂದಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಹಲವು ದಿನ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ರಜಾದಿನಗಳು ರಾಜ್ಯಾದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 25, 2025, 04:12 PM IST
  • ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1: ನವರಾತ್ರಿ/ದಸರಾ/ದುರ್ಗಾಪೂಜೆ - ಅಗರ್ತಲಾ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಗುವಾಹಟಿ, ಲಕ್ನೋ, ಪಾಟ್ನಾ ಇತ್ಯಾದಿ.
  • ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2: ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ/ದಸರಾ - ದೇಶಾದ್ಯಂತ
  • ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3: ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ - ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್

Bank Holiday: ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ 20 ದಿನ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ...!

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಹಬ್ಬದ ಋತು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ತನ್ನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ನವರಾತ್ರಿ, ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ, ಛಠ್ ಪೂಜೆ ಮುಂತಾದ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳಿಂದಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಹಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ರಜಾದಿನಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿ:

- ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1: ನವರಾತ್ರಿ, ಮಹಾ ನವಮಿ, ದಸರಾ, ವಿಜಯದಶಮಿ/ದುರ್ಗಾಪೂಜೆಯ ಕಾರಣ ಅಗರ್ತಲಾ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಭುವನೇಶ್ವರ, ಚೆನ್ನೈ, ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್, ಗುವಾಹಟಿ, ಇಟಾನಗರ, ಕಾನ್ಪುರ, ಕೊಚ್ಚಿ, ಕೊಹಿಮಾ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಲಕ್ನೋ, ಪಾಟ್ನಾ, ರಾಂಚಿ, ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್, ಮತ್ತು ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

- ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2: ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ, ದಸರಾ, ವಿಜಯದಶಮಿ, ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯ ಕಾರಣ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

- ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3: ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯ ಕಾರಣ ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

- ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6: ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯ ಕಾರಣ ಅಗರ್ತಲಾ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

- ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7: ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಕುಮಾರ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಕಾರಣ ಬೆಂಗಳೂರು, ಭುವನೇಶ್ವರ, ಚಂಡೀಗಢ, ಮತ್ತು ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

- ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10: ಕರ್ವಾ ಚೌತ್ ಕಾರಣ ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

- ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18: ಕಟಿ ಬಿಹು ಕಾರಣ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

- ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20: ದೀಪಾವಳಿ, ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ, ಮತ್ತು ಕಾಳಿ ಪೂಜೆಯ ಕಾರಣ ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ನವದೆಹಲಿ, ಲಕ್ನೋ, ಚೆನ್ನೈ ಸೇರಿದಂತೆ 25 ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

- ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21: ದೀಪಾವಳಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆಯ ಕಾರಣ ಬೆಲಾಪುರ, ಭೋಪಾಲ್, ಭುವನೇಶ್ವರ, ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್, ಇಂಫಾಲ್, ಜಮ್ಮು, ಮುಂಬೈ, ನಾಗ್ಪುರ, ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

- ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22: ದೀಪಾವಳಿ, ವಿಕ್ರಮ್ ಸಂವತ್ ಹೊಸ ವರ್ಷ, ಬಲಿಪಾಡ್ಮಿ, ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯ ಕಾರಣ ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಬೆಲಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್, ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್, ಜೈಪುರ, ಕಾನ್ಪುರ, ಲಕ್ನೋ, ಮುಂಬೈ, ನಾಗ್ಪುರ, ಮತ್ತು ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

- ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23: ಭಾಯಿ ದೂಜ್, ಭಟ್ರಿ ದ್ವಿತೀಯ, ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ಜಯಂತಿ, ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯ ಕಾರಣ ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್, ಇಂಫಾಲ್, ಕಾನ್ಪುರ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಲಕ್ನೋ, ಮತ್ತು ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

- ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ಮತ್ತು 28: ಛಠ್ ಪೂಜೆಯ ಕಾರಣ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಪಾಟ್ನಾ, ಮತ್ತು ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

- ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31: ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜನ್ಮದಿನದ ಕಾರಣ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

- ವಾರಾಂತ್ಯ ರಜಾದಿನಗಳು: ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11, 25) ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5, 12, 19, 26) ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ರಜಾದಿನಗಳು ರಾಜ್ಯಾದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುವ ಮೊದಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

