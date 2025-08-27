English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಾಳೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಬಂದ್‌..! ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಮರುದಿನವೂ RBI ದಿಢೀರ್‌ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದೇಕೆ?

Bank holiday: ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ವರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಠೇವಣಿ ಅಥವಾ ಡೀಡಿ, ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್‌ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 27, 2025, 08:48 PM IST
    • ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ವರಿಸುತ್ತದೆ
    • ಗುರುವಾರ ಸಹ (ಆಗಸ್ಟ್ 28) ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ರಜೆ
    • ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆದಾರರು ರಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು

ನಾಳೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಬಂದ್‌..! ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಮರುದಿನವೂ RBI ದಿಢೀರ್‌ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದೇಕೆ?

Bank holiday: ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ರಜೆ ಘೋಷಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನ ಗಣೇಶ್ ಚತುರ್ಥಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಗುರುವಾರ ಸಹ (ಆಗಸ್ಟ್ 28) ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ರಜೆಗಳು ಬರಲಿವೆ.

ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ವರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಠೇವಣಿ ಅಥವಾ ಡೀಡಿ, ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್‌ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆದಾರರು ರಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು, ಏಟಿಎಂ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಶನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳು ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 27, 28 ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಜೆಗಳು ಇವೆ.

ಮೂಲತಃ ಈದಿನ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಧಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ರಜಾದಿನಗಳು. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಾದ ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ ,ಮುಂಬೈ, ನಾಗಪುರ, ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಬಾಲಾಪುರ, ವಿಜಯನಗರದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.

ನಾಳೆ, ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 28, ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೌಕೈ ಎಂಬ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಹ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ನೌಕೈ ಒಂದು ಸುಗ್ಗಿಯ ಹಬ್ಬ. ಇದನ್ನು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

