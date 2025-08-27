Bank holiday: ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ರಜೆ ಘೋಷಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನ ಗಣೇಶ್ ಚತುರ್ಥಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಗುರುವಾರ ಸಹ (ಆಗಸ್ಟ್ 28) ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ರಜೆಗಳು ಬರಲಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್... ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?
ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ವರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಠೇವಣಿ ಅಥವಾ ಡೀಡಿ, ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆದಾರರು ರಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು, ಏಟಿಎಂ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಶನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳು ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 27, 28 ಎರಡು ದಿನಗಳ ರಜೆಗಳು ಇವೆ.
ಮೂಲತಃ ಈದಿನ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಧಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ರಜಾದಿನಗಳು. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಾದ ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ ,ಮುಂಬೈ, ನಾಗಪುರ, ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಬಾಲಾಪುರ, ವಿಜಯನಗರದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
ನಾಳೆ, ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 28, ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೌಕೈ ಎಂಬ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಹ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಕ್ಲು ಶಿವ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್..! IPS ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ
ನೌಕೈ ಒಂದು ಸುಗ್ಗಿಯ ಹಬ್ಬ. ಇದನ್ನು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.