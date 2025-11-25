English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 19 ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ : ರಜಾ ದಿನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಆರ್‌ಬಿಐ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ರಜಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 19 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾ ಇರುತ್ತದೆ

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Nov 25, 2025, 02:50 PM IST
ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 19 ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ : ರಜಾ ದಿನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೆ, ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಂತೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆರ್‌ಬಿಐ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ರಜಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 19 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರಜಾದಿನಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. 

ಡಿಸೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನ : 
ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ದಿನದಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರಜಾದಿನಗಳು ಈಶಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು ಏಕೈಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮಿಜೋರಾಂ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್, ಕೊಹಿಮಾ, ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್, ಐಜ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಫಾಲ್ ಈ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಕಾಣಲಿವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ: ಸೋಲಾಪುರ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ-ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ವಾರಾಂತ್ಯದ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಪ್ರಕಟ

> ಡಿಸೆಂಬರ್ 1: ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ/ಸ್ಥಳೀಯ ನಂಬಿಕೆ ದಿನ. ಇಟಾನಗರ ಮತ್ತು ಕೊಹಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
> ಡಿಸೆಂಬರ್ 3: ಸೇಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಅವರ ಹಬ್ಬ (ಪಣಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ).
> ಡಿಸೆಂಬರ್ 12: ಪಾ ಟೋಗನ್ ನೆಂಗ್ಮಿಂಜಾ ಸಂಗ್ಮಾ ಅವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ (ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ).
> ಡಿಸೆಂಬರ್ 18: ಯು ಸೊಸೊ ಥಾಮ್ ಅವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ (ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ).
> ಡಿಸೆಂಬರ್ 19: ಗೋವಾ ವಿಮೋಚನಾ ದಿನ (ಪಣಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ).
> ಡಿಸೆಂಬರ್ 20: ಲೊಸೌಂಗ್/ನಮ್ಸುಂಗ್ (ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ).
> ಡಿಸೆಂಬರ್ 22: ಲೊಸೌಂಗ್/ನಮ್ಸುಂಗ್ (ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ).
> ಡಿಸೆಂಬರ್ 24: ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಈವ್ (ಐಜ್ವಾಲ್, ಕೊಹಿಮಾ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ).
> ಡಿಸೆಂಬರ್ 25: ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ (ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ).
> ಡಿಸೆಂಬರ್ 26: ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಆಚರಣೆಗಳು (ಐಜ್ವಾಲ್, ಕೊಹಿಮಾ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ).
> ಡಿಸೆಂಬರ್ 27: ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ (ಕೊಹಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ).
> ಡಿಸೆಂಬರ್ 30: ಯು ಕಿಯಾಂಗ್ ನಂಗ್ಬಾ ಅವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ (ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ).
> ಡಿಸೆಂಬರ್ 31: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾದಿನ / ಇಮೋಯಿನು ಇರತ್ಪಾ (ಐಜ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಫಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ).

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು : 
> ಡಿಸೆಂಬರ್ 07: ಭಾನುವಾರ
> ಡಿಸೆಂಬರ್ 13: ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ
> ಡಿಸೆಂಬರ್ 14: ಭಾನುವಾರ
> ಡಿಸೆಂಬರ್ 21: ಭಾನುವಾರ
> ಡಿಸೆಂಬರ್ 27: ಭಾನುವಾರ
> ಡಿಸೆಂಬರ್ 28: ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ಏಕೈಕ ಕೃಷಿ..! ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬೆಳೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ!

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ : 
ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, UPI, ATM ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಓವರ್-ದಿ-ಕೌಂಟರ್ ಸೇವೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೀವು NEFT ಮತ್ತು IMPS ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. 

