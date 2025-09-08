English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸತತ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ : ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಆರ್ ಬಿಐ ರಜಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವು ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. 

Sep 8, 2025
  • ಸತತ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ
  • ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವು ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ
  • ಇಲ್ಲಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾ ಪಟ್ಟಿ

ಸತತ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ : ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಆರ್ ಬಿಐ ರಜಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ವಾರ, ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ರಿಂದ 14 ರವರೆಗೆ, ಹಬ್ಬ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ರಜಾದಿನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ ಕೂಡಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಜಾದಿನಗಳು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. 

ಈ ವಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳು :
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, ಸೋಮವಾರ: ಮುಂಬೈನ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈದ್-ಎ-ಮಿಲಾದ್ ರಜಾದಿನವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರ ಬದಲು  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಆಘಾತ : ಭತ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವುದು ಕತ್ತರಿ, ವೇತನದಲ್ಲಿಯೂ ಆಗುವುದು ಕಡಿತ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12, ಶುಕ್ರವಾರ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಈದ್-ಎ-ಮಿಲಾದ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ ರಜಾದಿನಗಳಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ರಜೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದು. 

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, ಭಾನುವಾರ: ವಾರದ ರಜೆ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕೇಂದ್ರದ GST ಹೊಸ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ 12 ದಿನ ಇರುವಾಗ್ಲೇ... 80,000ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ದಿಢೀರ್‌ ದರ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನ್‌ ಗೊತ್ತಾ?

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಈದ್-ಎ-ಮಿಲಾದ್ ರಜೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು?:
ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಈದ್-ಎ-ಮಿಲಾದ್ ರಜೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು.  ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು.  ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ದಿನದಂದು ಯಾವುದೇ ಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು.

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂಗಳಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಎಲ್ಲಾ ವಾರ್ಷಿಕ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

