ಆರ್ಬಿಐ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 1 ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದಿನ, ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನದಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
Bank Holiday: ಮೇ 2026 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ, ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನ, ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಮತ್ತು ಬಕ್ರಿ ಈದ್ನಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಬ್ಬಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಆರ್ಬಿಐ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 1 ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದಿನ, ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನದಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಯುಪಿಐ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂ ಸೇವೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೇ 2026 ರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಒಟ್ಟು 12 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಈ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರಗಳು, ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವು ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಜಾದಿನಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳು ಒಟ್ಟು 31 ದಿನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇ 2026 ರಲ್ಲಿ, ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಐದು ಭಾನುವಾರಗಳ ಕಾರಣ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇ 3, ಮೇ 10, ಮೇ 17, ಮೇ 24 ಮತ್ತು ಮೇ 31 ಸೇರಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮೇ 9 (ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ) ಮತ್ತು ಮೇ 23 (ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ) ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಹ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳು
ಮೇ 1 ರಂದು, ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದಿನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನ, ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಲಕ್ನೋ, ಪಾಟ್ನಾ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ರಜೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮೇ 16 ರಂದು, ಸಿಕ್ಕಿಂ ರಾಜ್ಯ ದಿನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಮೇ 26 ರಂದು, ಕಾಜಿ ನಜ್ರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಜಯಂತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ರಜೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಜಾದಿನಗಳು
ಮೇ 27 ಮತ್ತು 28 ರಂದು ಬಕ್ರಿದ್ (ಈದ್-ಉಲ್-ಅಧಾ) ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ದೆಹಲಿ, ಲಕ್ನೋ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕೊಚ್ಚಿ, ಗುವಾಹಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೇ 27 ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ; ಮತ್ತು ಮೇ 28 ರಂದು ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ಜೈಪುರ, ಪಾಟ್ನಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ನಗರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಹ, UPI, IMPS, NEFT, RTGS ಮತ್ತು ATM ಗಳಂತಹ ಸೇವೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ರಜಾದಿನಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂತೆ RBI ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ನಿಖರವಾದ ದಿನಾಂಕ (ಈದ್-ಉಲ್-ಅಧಾ/ಈದ್-ಅಲ್-ಅಧಾ) ಚಂದ್ರನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವೇ?