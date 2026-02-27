English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ನಾಳೆಯಿಂದ ಸತತ ಐದು ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಬಂದ್!‌ RBI ಹೊರಡಿಸಿದ ರಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Bank Holiday: ಮುಂದಿನ 5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.. ಈ ಸಂಬಂಧ RBI ಹೊರಡಿಸಿದ ರಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 27, 2026, 12:45 PM IST
  • ಮುಂದಿನ 5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ನಾಳೆಯಿಂದ ಸತತ ಐದು ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಬಂದ್!‌ RBI ಹೊರಡಿಸಿದ ರಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Bank Holiday March 2026: ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೇ.. ಈ ಸುದ್ದಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ತಿಳಿಯಿರಿ.. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಐದು ದಿನಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.. 

ಹೋಳಿ ಮತ್ತು ವಾರಾಂತ್ಯದ ಕಾರಣ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.. 

ನಾಳೆ ತಿಂಗಳ ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಮಾರ್ಚ್ ಮೊದಲ ದಿನ, ಮಾರ್ಚ್ 1, ಭಾನುವಾರ ರಜಾದಿನವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ದಿನವೂ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಂದು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಕಾರಣ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ ಇರುತ್ತವೆ.. 

ಈ ಬಾರಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲವಿದೆ. ಆದರೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ರಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 2, 3 ಮತ್ತು 4 ರಂದು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಂದು ಹೋಳಿಕಾ ದಹನ್ ದಿನದಂದು, ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ದೇಶದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. 
ಮಾರ್ಚ್ 3 ರಂದು ಧುಲಂಡಿ ಮತ್ತು ಡೋಲ್ ಜಾತ್ರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಜೈಪುರ, ಪಾಟ್ನಾ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. 
ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಕಾರಣ, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಚಂಡೀಗಢ, ರಾಂಚಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋದಂತಹ ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು UPI ನಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಎಟಿಎಂ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ, ಹೀಗಾಗಿ ನಗದು ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ.. 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

Bank Holiday March 2026Bank Holidays 2026 in Indiabank holiday tomorrowBank holidays SaturdayHoli 2026 bank holiday

