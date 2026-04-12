bank holidays: ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸಗಳಿವೆಯೇ? ಆದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗಾಗಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು, ನೀವು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ರಜಾದಿನಗಳ ಕಾಲವಲ್ಲ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಬ್ಬಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು ಮತ್ತು ವಾರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಆರ್ಬಿಐ ಘೋಷಿಸಿದ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ (ಏಪ್ರಿಲ್ 12 ರಿಂದ 18) ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ, ಈ ತಿಂಗಳ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಈ ರಜಾದಿನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವಂತಹ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಏಪ್ರಿಲ್ 12 ಮತ್ತು 18 ರ ನಡುವೆ ಸತತ ರಜಾದಿನಗಳು ಇರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ
ಏಪ್ರಿಲ್ 12 ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ರಿಂದ 16 ರವರೆಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಕಾರಣ ಅಸ್ಸಾಂ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ರಂದು ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯಂದು ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ರಜಾದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈದರಾಬಾದ್, ವಿಜಯವಾಡ, ಮುಂಬೈ ಚೆನ್ನೈನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಅದೇ ದಿನ ತಮಿಳು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಬೈಸಾಖಿಯಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಸಹ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಗರ್ತಲಾದಿಂದ ತಿರುವನಂತಪುರಂವರೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ರ ಬುಧವಾರ, ಹಿಮಾಚಲ ದಿನ, ವಿಷು, ಪೊಹೆಲಾ ಬೋಯಿಶಾಖ್ ನಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳಿವೆ. ಇಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಕೊಚ್ಚಿ, ಶಿಮ್ಲಾ ಮತ್ತು ಗುವಾಹಟಿಯಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 16 ರ ಗುರುವಾರ, ಬೋಹಾಗ್ ಬಿಹು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ತಿರುವನಂತಪುರಂನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಸತತ ರಜಾದಿನಗಳಿಂದಾಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಗದು ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಎಟಿಎಂ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ತಿಂಗಳ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ರಜೆಯ ದಟ್ಟಣೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ರ ಭಾನುವಾರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜಾದಿನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 20-21 ರಂದು ಹಬ್ಬಗಳಿವೆ. ವಿಷು, ಬಿಹು ಮತ್ತು ಗರಿಯ ಪೂಜೆಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ವಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 25 ರ ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 26 ಭಾನುವಾರ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸತತ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ತಿಂಗಳು ಆರು ವಾರಾಂತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರಜಾದಿನಗಳಿವೆ. ಆರ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಧರಿಸಿ ನೀವು ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.
ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಬದಲು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ಠೇವಣಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಜಾದಿನವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು, ನೀವು ಆರ್ಬಿಐ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿ.
