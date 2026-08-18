ನಾಳೆ ಆಗಸ್ಟ್ 19, ಬುಧವಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆಯ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಲಿಡೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 19ರಂದು ದೇಶದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬಂದ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತ್ರಿಪುರಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿರಲಿವೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 19ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏಕೆ ಬಂದ್?
ಆಗಸ್ಟ್ 19ರಂದು ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಬೀರ್ ಬಿಕ್ರಮ್ ಕಿಶೋರ್ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಬಹದ್ದೂರ್ ಜಯಂತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ.
ಮಹಾರಾಜ ಬೀರ್ ಬಿಕ್ರಮ್ ಕಿಶೋರ್ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅವರು ತ್ರಿಪುರಾದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರನ್ನು ಆಧುನಿಕ ತ್ರಿಪುರಾದ ನಿರ್ಮಾತೃ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 19ರಂದು ಬರುತ್ತದೆ.
ಅವರ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ತ್ರಿಪುರಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇಶದ ಉಳಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಓಪನ್
ಆಗಸ್ಟ್ 19ರಂದು ತ್ರಿಪುರಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ದೇಶದ ಉಳಿದ ಬಹುತೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ, ದೆಹಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಬಿಹಾರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ತೆರೆದಿರಲಿವೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ತೆರಳಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯ ರಜೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬಂದ್?
ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಾರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 19, ಬುಧವಾರ:
ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಬೀರ್ ಬಿಕ್ರಮ್ ಕಿಶೋರ್ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಬಹದ್ದೂರ್ ಜಯಂತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬಂದ್.
ಆಗಸ್ಟ್ 22, ಶನಿವಾರ:
ತಿಂಗಳ ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಬಂದ್.
ಆಗಸ್ಟ್ 23, ಭಾನುವಾರ:
ಭಾನುವಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ರಜೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 25, ಮಂಗಳವಾರ:
ಮಿಲಾದ್-ಉನ್-ನಬಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಓಣಂ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಲಿವೆ. ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿ, ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 26, ಬುಧವಾರ:
ಈದ್-ಎ-ಮಿಲಾದ್, ಬಾರಾವಫಾತ್, ತಿರುವೋಣಂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಬಂದ್ ಇರಲಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ, ಬೆಳಾಪುರ, ಭೋಪಾಲ್, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಇಂಫಾಲ್, ಜಮ್ಮು, ಶ್ರೀನಗರ, ಕಾನ್ಪುರ, ನವದೆಹಲಿ, ಬಿಹಾರ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 28, ಶುಕ್ರವಾರ:
ರಕ್ಷಾಬಂಧನ, ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಜಯಂತಿ, ಅಯ್ಯಂಕಾಳಿ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಪಾಂಗ್-ಲ್ಹಾಬ್ಸೋಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹಬ್ಬಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬಂದ್ ಇರಲಿವೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ ಇದ್ದರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ರಜೆ ಇದ್ದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ UPI, ATM, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ರಜೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸದ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಬಹುದು.
ಹೀಗಾಗಿ ಶಾಖೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೆ, ರಜೆ ಇರುವ ದಿನಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.