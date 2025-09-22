Bank Locker Rules : ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ 145 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗಿವೆ. ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ನಿಯಮಗಳು ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿವೆ. 2021 ರಲ್ಲಿ, RBI ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್! ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ..
ಗ್ರಾಹಕರ ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ವಸ್ತುಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಒಳಗೆ ಏನನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಥವಾ ದೋಷದಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ವಸ್ತುಗಳು ಕಳುವಾಗಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ.. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಲಾಕರ್ ಬಾಡಿಗೆಯ 100 ಪಟ್ಟು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲಾಕರ್ ಬಾಡಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ. 3,000 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಪರಿಹಾರ ರೂ. 3,00,000.
ಲಾಕರ್ನಿಂದ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಸಾಬೀತಾಗದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ ಕಳುವಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
==> ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಬೇಕು.
==> ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
==> ಲಾಕರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ವಿನಂತಿಸಬೇಕು.
==> ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆರ್ಬಿಐ ಗೆ ದೂರು ನೀಡಬೇಕು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ ₹13,499ಕ್ಕೆ LED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ: ಅಮೆಜಾನ್ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್