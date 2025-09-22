English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನ ಕಳೆದು ಹೋದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು... ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ?

Bank Locker Rules :ಗ್ರಾಹಕರ ಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ವಸ್ತುಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 22, 2025, 12:59 PM IST
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್‌ ನಿಯಮಗಳು
  • ಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನ ಕಳುವಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನ ಕಳೆದು ಹೋದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು... ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ?

Bank Locker Rules : ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ 145 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗಿವೆ. ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ನಿಯಮಗಳು ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. 

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿವೆ. 2021 ರಲ್ಲಿ, RBI ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು.

ಗ್ರಾಹಕರ ಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ವಸ್ತುಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಒಳಗೆ ಏನನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಥವಾ ದೋಷದಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ವಸ್ತುಗಳು ಕಳುವಾಗಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ.. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಲಾಕರ್ ಬಾಡಿಗೆಯ 100 ಪಟ್ಟು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲಾಕರ್ ಬಾಡಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೂ. 3,000 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಪರಿಹಾರ ರೂ. 3,00,000.

ಲಾಕರ್‌ನಿಂದ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಸಾಬೀತಾಗದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ ಕಳುವಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

==> ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಬೇಕು.

==> ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

==> ಲಾಕರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ವಿನಂತಿಸಬೇಕು.

==> ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆರ್‌ಬಿಐ ಗೆ ದೂರು ನೀಡಬೇಕು.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

