 ಅನೇಕ ಜನರು ತಾವು ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ?  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 25, 2025, 05:22 PM IST
  • ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
  • ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಲಾಕರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಲವಾದ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ

ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಲಾಕರ್‌ನಲ್ಲಿಟ್ಟರಷ್ಟೇ ಸಾಲದು, ಈ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ..!

bank locker safety : ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅನೇಕರು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ, ಈ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಶಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್‌ಗಳು ನಾವು ಭಾವಿಸುವಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ; ಅವು ಒಳಗಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಮೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಾಕರ್ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಏನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಏನು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೈಲ್ವೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌..! ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಟಿಕೆಟ್‌ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ, ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಜಾರಿ

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ? ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಲಾಕರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಲವಾದ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ಸೀಮಿತ ಪ್ರವೇಶ, ಎರಡು-ಲಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಭದ್ರತಾ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಲಾಕರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ಲಾಕರ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯದಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 2005 ರಲ್ಲಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಮುಖ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ದರೋಡೆ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪಗಳು ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Arecanut Price: ರಾಜ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ, ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಮೆ ಮಾಡದ ಕಾರಣ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಭರಣ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಮೆಯು ಕಳ್ಳತನ, ಬೆಂಕಿ, ಹಾನಿ - ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಧರಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ರಶೀದಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್‌ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಲಾಕರ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

 

Bank Locker SafetyGold Investmentlocker insurancebank locker agreementhome gold storage risks

