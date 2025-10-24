19 ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಗಳು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಬದಲು : ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ

Bank news: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸರಳ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ನಿಯಮಗಳು 2025 ನವೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ , ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ, ಗರಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ .
ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಖಾತೆದಾರರ ಮರಣದ ನಂತರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ಲೈಮ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರತಿ ನಾಮಿನಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪಾಲನ್ನು ( ಒಟ್ಟು 100%) ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಅಂದರೆ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ : ಖಾತೆದಾರನು ತನ್ನ ನಾಲ್ಕು ನಾಮಿನಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 40%, 30%, 20% ಮತ್ತು 10% ಪಾಲನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು .
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ.. ಸರ್ಕಾರದ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಕುಸಿಯುವುದು ಬಂಗಾರ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಂತಸ..
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾನೂನು (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ, 2025 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 15, 2025 ರಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 19 ಪ್ರಮುಖ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಲಾಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಲಾಕರ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಕ್ರಮ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಮೊದಲ ನಾಮಿನಿ ಸತ್ತರೆ, ನಂತರದ ನಾಮಿನಿಯು ಆ ಲಾಕರ್ಗೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ನಾಮಿನಿಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
" ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳ (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ) ನಿಯಮಗಳು, 2025" ಅನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಅದರ ರದ್ದತಿ, ಬಹು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಭದ್ರತಾ ಆದ್ಯತೆ
ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಹಿಂದೆ ಜುಲೈ 29, 2025 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿದೆಯ ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳು ( ವಿಭಾಗ 3, 4 , 5, 15, 16, 17, 18, 19 ಮತ್ತು 20) ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.
ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ...
1. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು
2. ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಏಕೀಕರಿಸಿ.
3. ಠೇವಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು
4. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು
5. ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ತರುವುದು.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಕ್ಕುಗಳು
ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಖಾತೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದೊಂದಿಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ಖಾತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.