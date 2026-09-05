/BOB FD: 444 ದಿನಗಳ ಠೇವಣಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಬಡ್ಡಿ; ₹3 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ, ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗಲಿದೆ?

Bank of Baroda 444 Days FD: ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಶ್ಚಿತ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (FD) ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಂತೆ ಏರಿಳಿತದ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ, ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ಹಣ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ FDಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ವಿಶೇಷ ಅವಧಿಯ FD ಯೋಜನೆಗಳತ್ತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ 444 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಅವಧಿಯ bob Square Drive Deposit Schemeಅನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 6.45% ಬಡ್ಡಿ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.95% ಹಾಗೂ 80 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.05% ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
444 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ FD ಎಂದರೇನು?
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದ bob Square Drive Deposit Scheme ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ 444 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ FDಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ FDಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 444 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ದರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 6.45% ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 0.50% ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ದರ 6.95% ಆಗುತ್ತದೆ. 80 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು 0.10% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ದರ 7.05% ಆಗುತ್ತದೆ.
₹1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು?
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು 6.45% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷವನ್ನ 444 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಡ್ಡಿ ₹6,450ರಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 6.95% ದರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 80 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.05% ದರ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕೇವಲ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ, ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆ, ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಎಷ್ಟು ಹಣ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು?
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ತನ್ನ bob Square Drive Deposit Scheme ಅನ್ನ ರಿಟೇಲ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ರಿಟೇಲ್ ಠೇವಣಿ ಮಿತಿಯು ₹3 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಠೇವಣಿ ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ₹3 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬಲ್ಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದರಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಕೂಡ ಬಲ್ಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದರಗಳು ಸೂಚಕವಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ದರಗಳಿಗಾಗಿ ಶಾಖೆಯನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Non-Callable FD ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇದೆ
ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ Non-Callable ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. Non-Callable FDಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ಹಣವನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 444 ದಿನಗಳ Non-Callable ಠೇವಣಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 6.50%, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.00% ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.10% ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನ 444 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಖಚಿತವಾಗಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ Non-Callable ಆಯ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವವರು ಈ ನಿಯಮವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಯಾರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು?
ನಿಶ್ಚಿತ ಅವಧಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರು ಈ ರೀತಿಯ FDಯನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ನಿವೃತ್ತರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಡ್ಡಿದರ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ FD ಎಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದಲ್ಲ. ಗಳಿಸುವ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು TDS ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯ ಗಮನಿಸಿ
BOBಯ 444 ದಿನಗಳ FDಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡ್ಡಿದರ, ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತ, premature withdrawal ನಿಯಮಗಳು, TDS ಹಾಗೂ ಠೇವಣಿ ವಿಮೆ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ FD ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಕಾಲಾನುಸಾರ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ದಿನದಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವ ದರ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ 444 ದಿನಗಳ bob Square Drive Deposit Schemeನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 6.45%, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.95% & ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.05% ಬಡ್ಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: FDಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿ, ತೆರಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಹಣದ ತುರ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.)