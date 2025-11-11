Bank of Baroda FD 444 days
: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ (BOB) 444 ದಿನಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದುವೇ ಬಿಒಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡ್ರೈವ್ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆ... ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ₹3 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಲಾಕಿನ್ ಅವಧಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು (ಅಕಾಲಿಕ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ) ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 6.60% ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 7.10%, ಆದರೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.20%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ.
ಲಾಕಿನ್ ಇಲ್ಲದ ಠೇವಣಿಗಳು (ಇವುಗಳನ್ನ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ) ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.65%ವರೆಗೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.15% ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.25%ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ನಾಗಾಲೋಟದ ನಡುವೆ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ! ಬಡವರಿಗಾಗಿಯೇ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ
ಯಾರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು?
ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಜಂಟಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಬ್ಗಳು, ಸಂಘಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಂಟಿ-ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವಧಿ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಲು ಅರ್ಹವಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಘಟಕಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಚಿಲ್ಲರೆ ಅವಧಿ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
12 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ?
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಎಫ್ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದ ಈ 444 ದಿನಗಳ ಲಾಕಿನ್ ಅವಧಿಯ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂದು ₹12 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 444 ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಸರಾಸರಿ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ₹79,200 ಬಡ್ಡಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದೂ ಸಹ ಖಾತರಿ ಆದಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮಗೆ ₹12,79,200 ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಎಫ್ಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಹೊಂದಿರದ ಕಾರಣ, ಆದಾಯವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಲಾಕಿನ್ ಅಲ್ಲದ ಎಫ್ಡಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹12 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಸರಾಸರಿ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ₹85,200 ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಈ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಐಟಿ ನೋಟಿಸ್
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)