Bank of Baroda 5 years FD: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆರ್ಬಿಐ ರೆಪೊ ದರವನ್ನ ಶೇ.1.25ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಎಫ್ಡಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಇನ್ನೂ ಎಫ್ಡಿ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 7 ದಿನಗಳಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಎಫ್ಡಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್ಡಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಶೇ.3.50 ರಿಂದ 7.05ರವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದ ಅಂತಹ ಒಂದು ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಾವು ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 41,478 ರೂ.ವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
444 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಡ್ಡಿ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ತನ್ನ 444 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 6.45 ಪ್ರತಿಶತ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ (60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು) 6.95 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ (80 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು) 7.05 ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ತನ್ನ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.30 ಪ್ರತಿಶತ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 6.90 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.00 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬಂಪರ್ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
1,00,000 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ 41,478 ರೂ.ವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ
ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 1,00,000 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು 1,36,690 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 36,690 ರೂ. ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 1,00,000 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು 1,40,784 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 40,784 ರೂ. ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸೂಪರ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 1,00,000 ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು 1,41,478 ರೂ. ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 41,478 ರೂ. ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)