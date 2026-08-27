/Bank of Baroda 555 Days FD: ₹1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ? ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇಡಬಹುದು?

Bank of Baroda 555 Days FD: ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ (FD) ಇನ್ನೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತದ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿಗದಿತ ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ವಿಶೇಷ FD ಯೋಜನೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ (BoB)ದ 555 ದಿನಗಳ ‘bob Golden Goal Deposit Scheme’ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 6.75% ಬಡ್ಡಿದರ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಅರ್ಹ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.25%ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
555 ದಿನಗಳ FD ಎಂದರೇನು?
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ 555 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಅವಧಿಯ FD ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ FDಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ, ಎರಡು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಐದು ವರ್ಷಗಳಂತಹ ಅವಧಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 555 ದಿನಗಳ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ವಿಶೇಷ ಬಡ್ಡಿದರ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 555 ದಿನಗಳ FD ಮೇಲೆ 6.75% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿದರದ ಪ್ರಯೋಜನವಿದ್ದು, ಅರ್ಹ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.25%ವರೆಗೆ ಸಿಗಬಹುದು.
₹1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ 555 ದಿನಗಳ FDನಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, 6.75% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ FDಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಸರಳವಾಗಿ 6.75% × ಅವಧಿ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಆವರ್ತನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು Bank of Barodaನ ಅಧಿಕೃತ FD ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಥವಾ ಶಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಖರವಾದ maturity amount ಅನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವತಃ ತನ್ನ FD ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ, ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡಿದೆ.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುವುದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಕೂಡ ಅರ್ಹ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿಯ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. 555 ದಿನಗಳ Golden Goal FDಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 6.75% ಇದ್ದರೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.25% ಬಡ್ಡಿದರ ಸಿಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದಾಯದ ಆಯ್ಕೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ FD ಯೋಜನೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಬಹುದು.
ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು?
ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಿತಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸುವುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ 555 ದಿನಗಳ Golden Goal Deposit Scheme ₹3 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ retail deposits ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ವಿಶೇಷ ದರವು ₹3 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಅರ್ಹ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ₹3 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನ FDಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು bulk deposit ವಿಭಾಗದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ₹3 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹10 ಕೋಟಿವರೆಗಿನ bulk depositsಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಡ್ಡಿದರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ₹3 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇದೇ 6.75% ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ, ಗ್ರಾಹಕರ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅನ್ವಯಿಸುವ ದರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬಡ್ಡಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
FDಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯ ಗಮನಿಸಿ
FD ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಣವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಬಡ್ಡಿದರವು ಸಂಪೂರ್ಣ 555 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಮಾಸಿಕ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ maturity ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ FDಯನ್ನ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನ ಮುರಿದರೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ non-callable deposit ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ premature withdrawalಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ತನ್ನ non-callable depositsಗೆ ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
FDಯಿಂದ ಗಳಿಸುವ ಬಡ್ಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಆದಾಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ನೋಡಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದ ನಂತರ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವ ನಿಜವಾದ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ FD ಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೆರಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
555 ದಿನಗಳ FD ಯಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ?
ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡಲು ಬಯಸುವವರು ಈ ರೀತಿಯ FDಯನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಂತಹ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸದವರು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರು ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ FD ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದೇ FDಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಳಿತಾಯವನ್ನ ಹಾಕುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿ, ತುರ್ತು ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದ 555 ದಿನಗಳ Golden Goal FD ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 6.75% ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 7.25%ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ retail depositsನಲ್ಲಿ ₹3 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ FD ತೆರೆಯುವ ದಿನದಂದು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬಡ್ಡಿದರ, maturity ಮೊತ್ತ, ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು premature withdrawal ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)