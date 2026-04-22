English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್‌ಡಿಯಲ್ಲಿ ₹1,25,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ?

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್‌ಡಿಯಲ್ಲಿ ₹1,25,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ?

ಅಪಾಯ-ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯ ಬಯಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ FDಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮದುವೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮನೆ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, FDಗಳು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿವೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 22, 2026, 09:03 AM IST
  • BOBಯ FD ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿದರ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ
  • 5-10 ವರ್ಷಗಳ FD ಮೇಲೆ ಶೇ.7.00ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ
  • FDಯಲ್ಲಿ ₹1,25,000 ಠೇವಣಿ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

Trending Photos

camera icon6
Virat Kohli
ಟೆನಿಸ್ ಅಂಗಳದಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೇಜ್‌ವರೆಗೆ; ಕೊಹ್ಲಿ-ಜೊಕೊವಿಕ್ ಸ್ನೇಹದ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ!
camera icon6
DMart offers
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸೇಲ್ ಶುರು: 80% ವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌; ಒಂದು ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಉಚಿತ!
camera icon6
DA Latest News
ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಏರಿಕೆ: DA/DR 2% ಹೆಚ್ಚಳ.. ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ? ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ!
camera icon9
vijay sangeetha divorce
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೇಸ್‌ಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್!.. ಕೊನೆಗೂ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಕಪಲ್!
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಎಫ್‌ಡಿಯಲ್ಲಿ ₹1,25,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ?

Bank of Baroda 5-Year FD Returns: ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (FD) ಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, FD ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ FDಯಲ್ಲಿ ₹1,25,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ? ಮುಕ್ತಾಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಕೈಸೇರಲಿದೆ? ಇದರ ಸರಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ...

Add Zee News as a Preferred Source

5 ವರ್ಷಗಳ FD ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಪ್ರಸ್ತುತ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶೇ.6.00ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.7.00ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೂಪರ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಶೇ.7.00ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯಿಂದ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ದರವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.

FDಯಲ್ಲಿ ₹1,25,000 ಠೇವಣಿ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ FDಯಲ್ಲಿ ₹125,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ FD ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ₹43,357 ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ₹168,357 ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ (60 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರು) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ FDಯಲ್ಲಿ ₹125,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ₹51,847 ಲಾಭ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ₹1,76,847 ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. 

FD ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿ ಅದನ್ನ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ದರದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿದರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಠೇವಣಿಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹುಮುಖ್ಯ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಹೂಡಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Bank of Baroda fdFixed Deposit CalculatorBank of Baroda 5-Year FD ReturnsBank of Baroda FD Interest Rate 2026Bank of Baroda fixed deposit calculator

Trending News