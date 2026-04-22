Bank of Baroda 5-Year FD Returns: ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ (FD) ಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, FD ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ FDಯಲ್ಲಿ ₹1,25,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ? ಮುಕ್ತಾಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಕೈಸೇರಲಿದೆ? ಇದರ ಸರಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ...
5 ವರ್ಷಗಳ FD ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಪ್ರಸ್ತುತ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯ ಎಫ್ಡಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶೇ.6.00ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.7.00ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೂಪರ್ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಶೇ.7.00ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯಿಂದ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ದರವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
FDಯಲ್ಲಿ ₹1,25,000 ಠೇವಣಿ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ FDಯಲ್ಲಿ ₹125,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ FD ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ₹43,357 ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹೂಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ₹168,357 ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ (60 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರು) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ FDಯಲ್ಲಿ ₹125,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ₹51,847 ಲಾಭ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ₹1,76,847 ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
FD ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿ ಅದನ್ನ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ದರದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿದರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಠೇವಣಿಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹುಮುಖ್ಯ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಹೂಡಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)