English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ₹2,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹77,945 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ₹2,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹77,945 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಫ್‌ಡಿ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 3.00 ರಿಂದ 7.35 ರವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 7 ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಎಫ್‌ಡಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 8, 2026, 06:27 PM IST
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 7ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಎಫ್‌ಡಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು
  • ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್‌ಡಿ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.3.00 ರಿಂದ ಶೇ.7.35ರವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ
  • 450 ದಿನಗಳ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ವರ್ಣಿಮ್ ವಿಶೇಷ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ

Trending Photos

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ:‌ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ PPO ನಿಯಮ ಜಾರಿ.. ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
camera icon8
major changes in pension rules
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ:‌ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ PPO ನಿಯಮ ಜಾರಿ.. ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಟೀಸರ್​ ರಿಲೀಸ್!‘ಡ್ಯಾಡೀಸ್​ ಹೋಮ್​’ಯಶ್ ಮಾಡಿದೆ ರೂಲ್ಸ್
camera icon6
Yash
ಟಾಕ್ಸಿಕ್​ ಟೀಸರ್​ ರಿಲೀಸ್!‘ಡ್ಯಾಡೀಸ್​ ಹೋಮ್​’ಯಶ್ ಮಾಡಿದೆ ರೂಲ್ಸ್
ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೂ ಮುನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ? ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ತಿಳಿಯಿರಿ
camera icon6
Gold
ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೂ ಮುನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ? ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ತಿಳಿಯಿರಿ
DA Hike: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ 60% ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ!
camera icon6
DA hike
DA Hike: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ 60% ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ!
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ₹2,00,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ ₹77,945 ಸ್ಥಿರಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Bank of India Deposit Schemes: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿವೆ, ಇವುಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶದ 12 ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಫ್‌ಡಿ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆರ್‌ಬಿಐ ರೆಪೊ ದರವನ್ನ ಶೇಕಡಾ 1.25ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಎಫ್‌ಡಿ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2025ರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಂತಹ ಒಂದು ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇವಲ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 77,945 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಗುಡನ್ಯೂಸ್‌! ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್‌ ಮೂಲಕ ನನಸಾಗಲಿದೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕನಸು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವೇನು?

ಶೇ.7.35ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ 

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 7 ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಎಫ್‌ಡಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್‌ಡಿ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.3.00 ರಿಂದ ಶೇ.7.35ರವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 450 ದಿನಗಳ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ವರ್ಣಿಮ್ ವಿಶೇಷ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.6.70, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.7.20 ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.7.35ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ 3 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಎಫ್‌ಡಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.6.25 ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ.6.75 ರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ.. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ರೆ 77,945 ರೂ. ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ

ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು 59 ತಿಂಗಳ (5 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ) ಅವಧಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಎಫ್‌ಡಿ ತೆರೆದರೆ, 6.25% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಟ್ಟು 2,71,302 ರೂ.ಗಳ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 71,302 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು 59 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಎಫ್‌ಡಿ ತೆರೆದರೆ, 6.75% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಟ್ಟು 2,77,945 ರೂ.ಗಳ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 77,945 ರೂ.ಗಳ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Bank Of Indiabank of india fdfd calcultorbank of india fd calculatorBank Of India FD Rates

Trending News