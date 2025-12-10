English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 8.75%ಗೆ ಪರ್ಸನಲ್‌ ಲೋನ್‌: ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ₹3 ಲಕ್ಷವಿದ್ದರೂ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತೆ!!

ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 8.75%ಗೆ ಪರ್ಸನಲ್‌ ಲೋನ್‌: ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ₹3 ಲಕ್ಷವಿದ್ದರೂ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತೆ!!

ಇಲ್ಲಿ CIBIL ಸ್ಕೋರ್  800 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವರು 8.75% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ದಂಡಗಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಗುಪ್ತ ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 10, 2025, 07:17 PM IST
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇವಲ 8.75% ಆರಂಭಿಕ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ
  • 800 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಈ ಸಾಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ
  • ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ

Trending Photos

100 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್‌ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣ... ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ.. ಬಾಳೇ ಬಂಗಾರ..
camera icon6
Rajayoga
100 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್‌ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣ... ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ.. ಬಾಳೇ ಬಂಗಾರ..
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್!‌ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರಿ ಲಾಭ
camera icon6
Gold Investment
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್!‌ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಭಾರಿ ಲಾಭ
2026 ರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್‌ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌.. ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ
camera icon6
Gajkesari Rajyoga
2026 ರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್‌ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌.. ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಪರ್ವಕಾಲ
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ.. ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಇನ್ನೆರೆಡು ವರ್ಷ 3 ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!
camera icon11
vipreet rajyog 2025 effects
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ.. ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಇನ್ನೆರೆಡು ವರ್ಷ 3 ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!
ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 8.75%ಗೆ ಪರ್ಸನಲ್‌ ಲೋನ್‌: ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ₹3 ಲಕ್ಷವಿದ್ದರೂ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತೆ!!

Cheapest Personal Loan: ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇವಲ 8.75% ಆರಂಭಿಕ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಕೇವಲ ₹3 ಲಕ್ಷವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ನೀವು ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಬಹುದು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇಲ್ಲಿ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ 800 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವರು 8.75% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ದಂಡಗಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಗುಪ್ತ ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ 20 ಪಟ್ಟು (20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ) ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆ: ಸಂಬಳ-ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ

ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಹಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದ 1% ಮತ್ತು GSTಯನ್ನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಖಾತರಿದಾರರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲದ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿ ನೀವು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ನಿವಾಸ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ 3 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳ ITR, 6 ತಿಂಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಒದಗಿಸಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರು ಕೂಡಾ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಬಹುದು! 75-10-15 ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ

ನೀವು 8.75% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನ ಪಡೆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ EMI ₹10,319 ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ₹1,19,117 ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ₹6,19,117ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತೀರಿ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

personal loanCheapest Personal Loancheapest Personal Loan interest rate 2025cheapest Personal Loan in indiaBank of Maharashtra Personal Loan

Trending News