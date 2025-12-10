ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 8.75%ಗೆ ಪರ್ಸನಲ್‌ ಲೋನ್‌: ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ₹3 ಲಕ್ಷವಿದ್ದರೂ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತೆ!!

Cheapest Personal Loan: ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇವಲ 8.75% ಆರಂಭಿಕ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಕೇವಲ ₹3 ಲಕ್ಷವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ನೀವು ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಬಹುದು.
ಇಲ್ಲಿ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ 800 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವರು 8.75% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ದಂಡಗಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಗುಪ್ತ ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ 20 ಪಟ್ಟು (20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ) ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಹಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದ 1% ಮತ್ತು GSTಯನ್ನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಖಾತರಿದಾರರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಈ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲದ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿ ನೀವು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ನಿವಾಸ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ 3 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳ ITR, 6 ತಿಂಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒದಗಿಸಬೇಕು.
ನೀವು 8.75% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನ ಪಡೆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ EMI ₹10,319 ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ₹1,19,117 ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ₹6,19,117ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತೀರಿ.