ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೆ ಈ ವಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ತೆರಳುವ ಮೊದಲು ರಜೆಯ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಒಳಿತು. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ರಜಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಾರ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ರಜೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ರಜೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಈ ವಾರ ಯಾವ ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್?
ಜುಲೈ 22, 2026 – ಖರ್ಚಿ ಪೂಜೆ
ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಖರ್ಚಿ ಪೂಜೆ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶದ ಉಳಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ.
ಜುಲೈ 25, 2026 – ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ
ಆರ್ಬಿಐ ನಿಯಮದಂತೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ 25ರಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ.
ಜುಲೈ 26, 2026 – ಭಾನುವಾರ
ಭಾನುವಾರ ವಾರಾಂತ್ಯದ ರಜೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಲಭ್ಯ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಎಟಿಎಂ ಸೇವೆ, ಯುಪಿಐ, ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಐಎಂಪಿಎಸ್, ಎನ್ಇಎಫ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಬಹುತೇಕ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ?
ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 4 – ಆಗರ್ತಲಾದಲ್ಲಿ ಕೇರ್ ಪೂಜೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 8 – ಗ್ಯಾಂಗ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರಜೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 13 – ಇಂಫಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 15 – ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ರಜೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 19 – ಆಗರ್ತಲಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರಜೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 25 – ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್.
ಆಗಸ್ಟ್ 26 – ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರಾಫಾತ್ (ಈದ್-ಎ-ಮಿಲಾದ್) ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 28 – ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ರಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹಬ್ಬಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ನಗರದ ರಜಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ತುರ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿದ್ದರೆ ಅವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.