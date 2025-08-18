Credit line on UPI apply: ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾವಾಗ ಎದುರಾಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುರ್ತು ಖರ್ಚು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನೀರಿಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚ ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳು ನಮಗೆ ಸಾಲದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನ ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಲ ಪಡಯುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಲೋನ್ ಪಡೆಯಲು ಪದೇ ಪದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯುಪಿಐ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಕ್ರಾಂತಿ ತಂದ ಯುನಿಫೈಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ (UPI) ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುವ ಜನರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. UPI ತಂದಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ತೆರಳದೆ, ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕವೇ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯುಪಿಐ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈನ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಪಿಐ ಸುಮಾರು 30 ಕೋಟಿ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15–20 ಕೋಟಿ ಸಕ್ರಿಯ ಬಳಕೆದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಯುಪಿಐ ಸಹಕರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಲೋನ್ಗಾಗಿ, ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಯುಪಿಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈನ್ (credit line) ಒದಗಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಪಾತ್ರ
ಈ ಹೊಸ ಸೇವೆಯನ್ನ ತಲುಪಿಸಲು PhonePe, Paytm, BharatPe ಮತ್ತು Navi ಮುಂತಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ (ICICI) ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು (ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್) ಸಹ ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಜಟಿಲತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಪಾರ್ದಶಕತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬಹಳಬೇಗ ನೀವು ಲೋನ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಆರ್ಬಿಐನಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್
ಈ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನದ ಕುರಿತು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದವು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು? ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಹೇಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯೂರೋಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು? ಇವುಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (RBI) ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.
NPCIಯ ಪಾತ್ರ
ಯುಪಿಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (NPCI) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023ರಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ವ-ಅನುಮೋದಿತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈನ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದವು. ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಜುಲೈ 10ರಂದು NPCI ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿ, “ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೋ, ಅದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆಯಾಗಬೇಕು” ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಾಲಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ?
* ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ
* ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಮೇಲಿನ ಸಾಲ
* ಗ್ರಾಹಕ ಸಾಲಗಳು
* ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳು
ಇದರರ್ಥ ಗ್ರಾಹಕರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಯುಪಿಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಣ್ಣ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಯುಪಿಐಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಯುಪಿಐ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೇಗ ಕುಂದಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈನ್ ಹೊಸ ಆವೇಗ ನೀಡಲಿದೆ. ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ Zeta ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, 2030ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೊತ್ತ 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.